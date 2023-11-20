Almanya Protestan Kilisesi’nde sistematik cinsel istismar! Konsey başkanı istifa etti

Almanya Protestan Kilisesi (EKD) Konseyi Başkanı Annette Kurschus, 1990'lı yıllarda bir kilise çalışanının karıştığı cinsel istismar vakasını örtbas ettiği ithamlarının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Siegen savcılığının, 1990'lı yıllarda Siegen bölgesinde eski bir kilise çalışanı hakkında cinsel istismar vakasını ve o dönem aynı kilisede görev yapan Kurschus'un bu vakayı örtbas edip etmediğini de soruşturduğu öğrenildi.





Kurschus, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman basınında yer alan hakkındaki suçlamaları reddederek, "Her iki kilise yöneticiliği görevimden istifa ediyorum." dedi.