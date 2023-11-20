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Almanya Protestan Kilisesi'nde sistematik cinsel istismar! Konsey başkanı istifa etti

Almanya'da bulunan kiliselerdeki cinsel istismar skandalının etkisi büyüyor. Bu kapsamda Almanya Protestan Kilisesi (EKD) Konseyi Başkanı Annette Kurschus istifa etti. Kurschus, "Bundan önce, şikayetçi olunan kişinin cinsel şiddet eylemleri hakkında hiçbir bilgim yoktu" dedi. Öte yandan Geride bıraktığımız yıllarda Alman Katolik Kilisesi'ne bağlı bin 670 din adamının 1946- 2014 yılları arasında 3 bin 677 çocuk ve gence cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Protestan Kilisesi'nde de 770 kişinin cinsel istismara uğradığı açıklanmıştı.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 15:59 Güncelleme 20 Kasım 2023, 16:06
Almanya Protestan Kilisesi’nde sistematik cinsel istismar! Konsey başkanı istifa etti

Almanya Protestan Kilisesi (EKD) Konseyi Başkanı Annette Kurschus, 1990'lı yıllarda bir kilise çalışanının karıştığı cinsel istismar vakasını örtbas ettiği ithamlarının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Siegen savcılığının, 1990'lı yıllarda Siegen bölgesinde eski bir kilise çalışanı hakkında cinsel istismar vakasını ve o dönem aynı kilisede görev yapan Kurschus'un bu vakayı örtbas edip etmediğini de soruşturduğu öğrenildi.



Kurschus, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman basınında yer alan hakkındaki suçlamaları reddederek, "Her iki kilise yöneticiliği görevimden istifa ediyorum." dedi.



"CİNSEL ŞİDDET EYLEMLERİ HAKKINDA HİÇBİR BİLGİM YOKTU"
Savcılık soruşturmasından ve suçlamalardan yeni haberdar olduğunu savunan Kurschus, "Bundan önce, şikayetçi olunan kişinin cinsel şiddet eylemleri hakkında hiçbir bilgim yoktu." diye konuştu.

Yaklaşık 20 milyon Protestan Hristiyan'ı temsil eden EKD'nin üzerindeki baskı son derece artmış ve EKD yetkilileri Kurschus ile aralarına mesafe koymuşlardı.



BİNLERCE GENÇ VE ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR
Geride bıraktığımız yıllarda Alman Katolik Kilisesi'ne bağlı bin 670 din adamının 1946- 2014 yılları arasında 3 bin 677 çocuk ve gence cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Almanya'daki Protestan Kilisesi'nde de 770 kişinin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmış, cinsel istismar kurbanlarının çoğunun kiliselerde bakılan çocuklar olduğu iddia edilmişti.

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