Yahudi lobisinin hedefi Elon Musk! Media Matters ve Beyaz Saray hedef gösterdi: Reklam verenler tek tek çekiliyor

Yahudi lobisinin hedefinde X'in milyarder sahibi Elon Musk var. Musk Beyaz Saray'ın ardından teknoloji devi şirketlerin üst üste darbeleri ile karşı karşıya kalıyor. Musk, X hesabında Yahudi halkı hakkında "çirkin bir yalanı" tekrarlamakla suçlanırken reklam verenleri ise Twitter'dan tek tek çekiliyor.

ELON MUSK'A ANTİSEMİTİST SUÇLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin bu iğrenç propagandasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerini kullanırken Musk ise yaptığı paylaşımın antisemitist olduğunu inkar ediyor.

REKLAM VERENLER TEK TEK ÇEKİLİYOR

Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek X'ten reklamlarını çekiyor. IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyurudda Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurdu.

O ŞİRKET RESMEN HEDEF GÖSTERDİ

Elon Musk'ın reklam verenleri Media Matters'ın perşembe günü yaptığı açıklamanın ardından ayaklandı. Perşembe günü, medya izleme grubu olan Media Matters; Apple, Oracle ve NBC Universal'ın Bravo şirketi ve telekomünikasyon şirketi Comcast'ın reklamlarının antisemitist içeriklerin yakınına yerleştirildiğini belirtmişti. Elon Musk ise Media Matters'ı "kötü bir organizasyon" olarak nitelendirdi.

IBM'nin ardından Avrupa Komisyonu da "dezenformasyon ve nefret söylemindeki endişe verici artış" nedeniyle sosyal ağdaki reklamları duraklatacağını duyurdu.

BEYAZ SARAY DA KARŞISINA GEÇTİ

Beyaz Saray da Elon Musk'ın karşısına geçip açıklama yapanlar arasında yer aldı. Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamada "Amerikalılar olarak temel değerlerimize aykırı olan Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin bu iğrenç tanıtımını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Elon Musk Çarşamba günü bir Yahudi sivil hakları kuruluşu olan Hakaretler Mücadele Birliği'nin nefreti körüklediğini söylemiş ve antisemitizm ile nefret söyleminin platformda yayılmasına izin vermekle, ve neo-Nazilerin ve beyaz ırk üstünlüğünü savunanların mesajlarını güçlendirmekle suçlanmıştı.

ELON MUSK'TAN GERİ ADIM

Reklam verenlerinin tek tek çekilmesinin ardından Elon Musk'tan beklenmedik bir adım geldi. Musk X hesabından yaptığı açıklamada "Bu hafta başında da söylediğim gibi, "sömürgecilikten kurtulma", "nehirden denize" ve benzeri ifadeler soykırım anlamına geliyor. Bunlar aşırı şiddete yönelik açık çağrıdır, hizmet şartlarımıza aykırıdır ve askıya alınmayla sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.