Fransa’da mahkeme, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed için tutuklama emri çıkardı

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

Macron'un 7 Ekim saldırılarına ilk tepkisi "İsrail'in kendini savunma hakkını koşulsuz destekliyoruz." oldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları sürerken, Macron'un Orta Doğu'daki krize yönelik politikası ne ülke kamuoyunu ne İsrail'i memnun etti.

MACRON'A GAZZE TEPKİSİ Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze konusunda bir yandan "İsrail'e koşulsuz destek", diğer yandan "ateşkes" açıklamaları yapması, eleştirilere neden oluyor.

Bölgeye gitmesi ve barış çağrısı yapması yönündeki kamuoyu baskısına rağmen Macron'un Orta Doğu ziyareti, 7 Ekim'den tam 18 gün sonra geldi.

Geçen sürede Fransa'da Filistin'e destek gösterileri "kamu güvenliği" gerekçesiyle yasaklanırken, yasağa rağmen gösteri yapan kişiler "Yahudi karşıtı" olmakla suçlanarak gözaltına alınmaya başlandı.

HAMAS'A KARŞI ULUSLARARASI KOALİSYON ÇAĞRISI

24 Ekim'de İsrail'e "taziye" ziyareti yapan Macron'un, Fransa'nın Filistin konusuna "denge" siyasetini yansıtacak şekilde barış ve uzlaşı çağrısı yapması bekleniyordu.

Ancak Fransız liderin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında, "DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun Hamas'a karşı da mücadele edebileceği ve Fransa'nın buna istekli olduğu" yönündeki açıklaması şaşırttı.

İsrail'e destek konusunda Fransa'yı ABD'nin dahi önüne geçiren bu açıklamanın ardından, Elysee Sarayı Macron'u düzeltircesine konuya açıklık getirmek zorunda kaldı.

Saray, Macron'un "uluslararası koalisyon" ifadesiyle, Hamas'a saldırıyı değil koalisyonun tecrübelerinden faydalanılmasını kastettiğini açıkladı.

Fransız muhalifler bu durumu, "uzlaşı çağrısı yapmak için Orta Doğu'ya gittiğini düşündüğümüz Macron'un tutarsız açıklamaları barış sürecini ve Fransa'yı tehlikeye atıyor." diyerek eleştirdi.

Macron'un İsrail'deki temaslarından 4 gün sonra Fransa, Gazze'de acil insani ateşkesin sağlanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) oylanan tasarıya "evet" diyen sayılı Batılı ülkeler arasında yer aldı.

ATEŞKES ÇAĞRISI VE İSRAİL ELEŞTİRİSİ

Saldırıların başından bu yana İsrail'e "koşulsuz destek" veren ve ateşkes çağrısı yapmaktan kaçınan Macron, bir ilke imza atmak isteyerek 9 Kasım'da Paris'te "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans" düzenledi.

Macron konferansta, 7 Ekim'den yaklaşık 1 ay sonra ilk defa cılız bir sesle de olsa "ateşkes" dedi. Ateşkes çağrısı yaptığında, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 10 bin 569'a ulaşmıştı.

Fransız lider, 11 Kasım'da BBC'ye verdiği röportajda ise İsrail'e karşı dilini sertleştirdi.

"Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." diyen Macron, İngiltere ve ABD'den ateşkes çağrısı yapmalarını istedi.

İSRAİL'E "KOŞULSUZ" DESTEK SÖYLEMİNE GERİ DÖNÜŞ

Röportajın ardından İsrail ve siyonist çevrelerden tepki aldığını gören Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

İsrail Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Macron'un kendini İsrail yönetimine "izah ettiğini" duyurdu.

Buna göre Macron, İsrail yönetiminin gönlünü almaya çalışırcasına "sizi suçlamak gibi bir niyetim yok", "İsrail'in kendini savunma hakkını koşulsuz destekliyorum." dedi.