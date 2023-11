Kaos tetikçisi The Economist 2024’teki felaket kapağını yayınladı: 11 yıl sonra gerçekleşen kanlı komplo teorisi

Çizdiği felaket senaryolarıyla kaos tetikçiliği yapan Londra merkezli The Economist , komplo teorisyenlerinin merakla beklediği 2024 kapağını yayınladı.

"Dünya görüşünüze yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde sunulan analizde, "Orta Doğu'daki durumdan elektrikli araçların benimsenmesine ve obezitenin tedavisine kadar her şey bir veya iki yıl öncesine göre çok farklı görünüyor." denildi.



DÜNYANIN KADERİ BİR AVUÇ KARARSIZ SEÇMENİN ELİNDE

2024 yılında yaşanacak gelişmelere yer verilen derginin kapağı yine tartışma konusu olurken analiz 10 başlıkta yayınlandı. İlk başlıkta herkesi oy vermeye çağıran The Economist, ABD seçimlerinin dünyadaki küresel dengeleri etkileyeceğini yazdı. İkinci başlıkta dünyanın kaderini bir avuç kararsız seçmene bağlayan Dergi, "Ancak bunun sonuçları küresel olacak ve iklim politikasından Ukrayna'ya verilen askeri desteğe kadar her şeyi etkileyecek. Aslına bakılırsa, Rusya'daki seçimlere hile karıştırılması, Vladimir Putin'in kaderinin Rus seçmenlerden çok Amerikalı seçmenlere bağlı olduğu anlamına gelebilir." ifadelerine yer verdi.