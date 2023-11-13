Katil Netanyahu kana doymuyor! Binlerce sivil katledildi

İsrail, HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi abluka altına aldı. Son günlerde hastanelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. En son Şifa Hastanesi'ni hedef aldı. 1000'e yakın hasta, ortada kaldı. Sağlık kuruluşlarının kapılarına ambulanslar yerine İsrail tankları konuşlandırıldı. İsrail ordusu, kuşatma altındaki Şifa Hastanesi'nde acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin başka bir yere nakline yardım edeceklerini açıkladı. UNICEF, kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu vurguladı. Enerji kesildiği için hastanelerde ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinin çalışmadığı hatırlatıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı da Şifa Hastanesi'nde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 2 bebeğin elektrik kesintisi yüzünden öldüğünü, 37'sinin ise risk altında olduğunu hatırlattı.