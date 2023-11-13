Katil Netanyahu kana doymuyor! Binlerce sivil katledildi

İsrail, HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi abluka altına aldı. Son günlerde hastanelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. En son Şifa Hastanesi'ni hedef aldı. 1000'e yakın hasta, ortada kaldı. Sağlık kuruluşlarının kapılarına ambulanslar yerine İsrail tankları konuşlandırıldı. İsrail ordusu, kuşatma altındaki Şifa Hastanesi'nde acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin başka bir yere nakline yardım edeceklerini açıkladı. UNICEF, kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu vurguladı. Enerji kesildiği için hastanelerde ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinin çalışmadığı hatırlatıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı da Şifa Hastanesi'nde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 2 bebeğin elektrik kesintisi yüzünden öldüğünü, 37'sinin ise risk altında olduğunu hatırlattı.
YAPTIRIM VETOSU
İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülke liderleri Riyad'da bir araya geldi. İsrail'e baskı için:
"1- İsrail'e mühimmat sağlayacak ABD üslerinin kullanımı engelllensin,
2- Diplomatik ve ekonomik ilişkiler dondurulsun,
3- Petrol tehdidi,
4- İsrail uçaklarına Arap hava sahası yasağı,
5- Arap Bakanlar Komitesi oluşturulması" şeklindeki öneriler masaya getirildi. Ancak bu öneriler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fas, Bahreyn tarafından reddedildi.
AB: DERHAL ARA VERİLMELİ
Avrupa Birliği, Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması istedi. "Gazze'de derinleşen insani kriz konusunda ciddi endişe duyuyoruz" dedi.
ABD UÇAĞI DÜŞTÜ: 5 ÖLÜ
ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), önceki gün Akdeniz'de düşen askeri uçakta bulunan 5 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın havada yakıt ikmali görevi sırasında meydana geldiğini vurguladı.