İki lanetli bir arada: Hem siyonist İsrail hem LGBT! Soykırım ordusu neden tanklarda saklanıyor? Cevabı işte bu fotoğrafta

Gazze'de görev yapan LGBT üyesi İsrail askeri Yoav Atzmoni, pazar günü New York Post'a üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce "aşk adına" yazılı olan bir LGBT bayrağı açtı. LGBT bayrağı ile New York Post'a poz veren 31 yaşındaki İsrail askeri, LGBT karşıtı yasalara ve söylemlere meydan okumak için bu pozu verdiğini söyledi.

Dünyanın en LGBT dostu ordusu İsrail , Gazze 'ye kara saldırısında da LGBT propagandasına devam ediyor. Batı'nın her türlü desteğini arkasına alıp Gazze'ye bomba yağdıran fakat iş kara saldırısına geldiğinde tanklardan çıkmaya korkan İsrail askerlerinin "gurur kaynağı" LGBT bayrağı.

İKİ LANETLİ BİR ARADA: HEM İSRAİL HEM LGBT

Atzmoni, geçtiğimiz ay Insider'a da benzer bir poz vermiş ve yaptığı açıklamada ise LGBT bayrağını gururla açtığını söylemiş ve Filistinlilere LGBT propagandası yapacağını belirtmişti.

KORKUDAN TANKLARDAN ÇIKAMIYORLAR

Abluka altına aldığı Gazze'ye 38 gündür havadan saldıran ve tüm savaş suçlarını işleyerek açıkça Filistinlileri etnik temizliğe tabi tutan işgalci İsrail, karada ise beklediği ilerlemeyi kaydedemedi. Gazze'de el-Kassam Tugaylarının sert darbesi ile karşı karşıya kalan İsrail askerleri, tanklardan çıkmaya bile korkuyor.

DÜNYANIN EN "LGBT DOSTU" ORDULARINDAN BİRİ

İsrail ordusu silahlı kuvvetlere LGBT üyelerinin dahil edilmesine dayalı olarak ülkeleri sıralayan ilk uluslararası endekste zirveye çok yaklaşmıştı. 100'den fazla ülkenin dahil olduğu LGBT Askeri Endeksi'nde, İsrail 100 puanlık ölçekte 92 puan alarak sekizinci sıraya yerleşmişti. Listenin ilk sırasında ise Yeni Zelanda yer alırken ikinci sıradaki Hollanda'yı İngiltere, İsveç, Avustralya, Danimarka, Belçika, İsrail, Fransa ve İspanya yer alıyor.

İŞGALCİ İSRAİL KARADA İŞTE BU YÜZDEN KAZANAMIYOR

Soykırım ordusunun kara korkusunun sebebi, Yoav Atzmoni'nin fotoğraflarıyla bir kez daha ortaya çıktı. Dünyanın en LGBT dostu ordusu aynı zamanda dünyanın en korkak ordusu. Onlarca Batı ülkesinin desteği ile gücü ancak sivillere yeten İsrail ordusu, askerlerinin tek motivasyonunun LGBT terörü olduğu için karada başarı sergileyemiyor.