HER SAATTE UKRAYNA'DA:1- IRAK'TA:2-SURİYE'DE:3 -YEMEN'DE:4 -GAZZE'DE 138 ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail saldırılarında, 36 gün geride kaldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bine çıktı. Ölenlerin 5 bininin çocuk olduğu açıklandı. Her gün 138, her saat 6 yavrunun can verdiği vurgulandı.

İşte bu rakamlar, tarihte yaşanmış en büyük çocuk katliamı olarak Birleşmiş Milletler kayıtlarına yazıldı.