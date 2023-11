Soykırımcı İsrail gazetecileri hedef gösterdi! Sınır Tanımayan Gazeteciler’den sert tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrailli politikacıların Gazze'deki gazetecileri hedef alan paylaşımlarını kınadı.

RSF internet sitesinden, İsrailli bir sivil toplum kuruluşunun (STK) 9 Kasım'daki internet paylaşımı sonrasında bazı İsrailli politikacıların gazetecileri hedef gösteren ifadelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ismi belirtilmeyen STK, bir serbest gazetecinin bir Hamas yetkilisi ile tarihsiz bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğraftaki gazeteci haricinde Reuters, Associated Press, The New York Times ve CNN için çalışan diğer 5 gazeteciyi hedef gösterdi.