DSÖ'den İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze için "salgın hastalık" uyarısı: Daha fazla yardım ulaştırılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze için büyük salgın hastalıkların görülebileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'nin sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ULAŞTIRILAN TIBBİ MALZEME YETERLİ DEĞİL

Harris, DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerini taşıyan konvoyun 8 Kasım'da Gazze'deki Şifa Hastanesine ulaştırıldığını hatırlatarak "Her zaman tüm hastanelere yardım malzemelerini ulaştırmayı istedik ancak Şifa Hastanesinin özellikle acil ihtiyaçları vardı. Orası şu anda Gazze'deki en büyük ve en önemli sağlık tesislerden biri. Şifa Hastanesi çok aktif bir çatışma bölgesinde olduğundan ulaşılması çok zor. Yardım malzemelerini ulaştırdığımız için çok memnunuz. Bu yeterli değil ve hastanede neredeyse hiç tıbbi malzeme kalmamış." dedi.



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Malzemelerin ulaştırılmasının olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Harris, kritik olanın, durumun sürdürülebilir olarak, daha fazla yardım malzemesinin tüm hastanelere ulaştırılması olduğunu belirtti.

Harris, "Gazze'deki tüm hastanelere malzemelerimizi ulaştırabilmemiz için ateşkese ihtiyacımız var. Hiçbir güvenlik garantimiz yok. İhtiyacımız olan şey çatışmaların durdurulmasıdır. Hiçbir zaman bu kadar kısa sürede bu sayıda insani yardım çalışanını kaybetmedik. Bu, çok korkunç." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sağlık durumunun iyice kötüye gittiğinin altını çizen Harris, büyük salgınlara yol açacak etkenlerin yaşandığına işaret etti.

"BU TÜR FAKTÖRLERİN BÜYÜK SALGINLARA YOL AÇTIĞINI BİLİYORUZ"

Gazze'de atık yönetiminin olmadığını, yakıt eksikliği nedeniyle kanalizasyon yönetiminin bulunmadığını belirten Harris, şunları kaydetti:

"Burada küçücük alanlara toplanmış çok sayıda insan var. Gıda stokları çok azaldığı için beslenme sıkıntısı çeken insanlar var, özellikle de çocuklar... Gazze'ye gıda girişi olmuyor. İnsanlar kirli su içiyor çünkü su gelmiyor ya da sınırlı geliyor. Yakıt tedarikine izin verilmediği için (desalinasyon tesislerinde suyu) tuzdan arındırmayı yönetmenin de hiçbir yolu yok. Halk sağlığı uzmanları olarak bu tür faktörlerin büyük salgınlara yol açtığını biliyoruz."