Hamburg Havalimanı’ndaki rehine krizi 18 saat sonra sona erdi

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, Hamburg Havalimanı'nda dün yerel saatle 20.00 civarında 4 yaşındaki kızının da bulunduğu aracıyla kapıyı kırarak aprona giren, havaya iki el ateş eden ve aracının camından molotofkokteyli fırlatan silahlı kişinin neden olduğu "rehine olayının" sona erdiği, kızıyla birlikte aracından inen şüphelinin direnmeden gözaltına alındığı ve kızın durumunun iyi olduğu belirtildi.