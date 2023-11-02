Son dakika: Hamas’tan Ukrayna taktiği! İsrail ordusunu böyle vuruyor

İngiliz gazete 'İnsansız hava aracından atılan bombanın tüyler ürpertici görüntüleri, Hamas'ın Ukrayna savaşında yaygın olarak kullanılan taktikleri benimsediğini gösteriyor' yorumunda bulundu.

Hamas'ın yayınladığı son görüntülerde İHA'lardan atılan bombalar ile dinlenen İsrail askerlerine sürpriz bir saldırı gerçekleştirdiği görülüyor. Söz konusu strateji ilk kez 7 Ekim'de Hamas tarafından yıkıcı bir etki yaratacak şekilde uygulandı.

Hamas, Gazze Şeridi ile olan sınır çiti boyunca gözetleme kulelerini devre dışı bırakan patlayıcıları ilk kez uyarlanmış ticari quadcopter drone'ları kullanarak İsrail'e sürpriz saldırısını başlattı. Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde (INSS) insansız hava aracı teknolojisi uzmanı Liran Antebi, Deutsche Welle'ye Hamas'ın insansız hava araçlarının beklenmedik ve karmaşık kullanımı karşısında şaşırdığını söyledi.

İsrailli uzman 'Bu, teknolojik açıdan oldukça ilkel olsalar bile, karmaşık bir görevde daha önce kabul ettiğimizden çok daha ölümcül olabileceklerini kanıtlıyor' dedi. Öte yandan İsrail ordusundan bir sözcü, hava ve deniz desteği sayesinde İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın savunma hattını aşmayı başardığını açıkladı.