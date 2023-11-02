Son dakika: Hamas’tan Ukrayna taktiği! İsrail ordusunu böyle vuruyor

İsrail'in Gazze'de sistematik olarak düzenlediği soykırım 7 Ekim'den bu yana daha da ağırlaşarak devam ediyor.
İsrail'in Gazze'de sistematik olarak düzenlediği soykırım 7 Ekim'den bu yana daha da ağırlaşarak devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.
HAMAS'TAN UKRAYNA TAKTİĞİ!
Hamas'ın yayınladığı görüntüleri mercek altına alan İngiliz Telegraph gazetesi 'Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürmek için Ukrayna savaş taktiklerini kullanıyor' başlıklı bir analiz yayınladı.
İngiliz gazete 'İnsansız hava aracından atılan bombanın tüyler ürpertici görüntüleri, Hamas'ın Ukrayna savaşında yaygın olarak kullanılan taktikleri benimsediğini gösteriyor' yorumunda bulundu.
Hamas'ın yayınladığı son görüntülerde İHA'lardan atılan bombalar ile dinlenen İsrail askerlerine sürpriz bir saldırı gerçekleştirdiği görülüyor.
Söz konusu strateji ilk kez 7 Ekim'de Hamas tarafından yıkıcı bir etki yaratacak şekilde uygulandı.
Hamas, Gazze Şeridi ile olan sınır çiti boyunca gözetleme kulelerini devre dışı bırakan patlayıcıları ilk kez uyarlanmış ticari quadcopter drone'ları kullanarak İsrail'e sürpriz saldırısını başlattı.
Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde (INSS) insansız hava aracı teknolojisi uzmanı Liran Antebi, Deutsche Welle'ye Hamas'ın insansız hava araçlarının beklenmedik ve karmaşık kullanımı karşısında şaşırdığını söyledi.
İsrailli uzman 'Bu, teknolojik açıdan oldukça ilkel olsalar bile, karmaşık bir görevde daha önce kabul ettiğimizden çok daha ölümcül olabileceklerini kanıtlıyor' dedi.
Öte yandan İsrail ordusundan bir sözcü, hava ve deniz desteği sayesinde İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın savunma hattını aşmayı başardığını açıkladı.
İsrail ordusu komutanı, "Gazze kentinin kapılarındayız" dedi. Kentte gece boyunca yoğun bombardıman ve patlamalar duyulmuştu.
Filistin Kızılayı bunlardan bazılarının El Kudüs Hastanesi'nin yakınlarını hedef aldığını açıklamıştı.
İsrailli yetkililer bu hastanenin tahliye edilmesini talep etse de içerdeki doktorlar ve Birleşmiş Milletler bunun mümkün olmadığını belirtiyor.
İSRAİL DOĞRULADI: KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan İsrail işgal birliklerinin hava saldırılarının koruması altında ilerlemeyi denediğini belirten Al Jazeera, Gazze'de ölen İsrail askeri sayısının ise 18'e çıktığını bildirdi.
İsrail ordusu, tabur komutanlarından birinin Hamas saldırısında öldüğünü doğruladı. Haaretz gazetesi, öldürülen İsrail komutanının adının yarbay Salman Habaka olduğunu yazdı.
Al Jazeera televizyonu, İsrail'in kara operasyonunun başladığı günden bu yana en kıdemli subayını kaybettiğini belirtti.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesi ise, 53'üncü tabur komutanı olan 33 yaşındaki Habaka'nın Çarşamba gecesi Golani askerlerini korumak için Gazze'deki işgale katıldığı bilgisini paylaştı. Gazete, Yanuh Jatlı olan yarbayın Dürzi kökenli olduğunu da ekledi.