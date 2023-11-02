Mısırlı komedyen Bassem Youssef İsrail destekçilerine sert çıkıştı: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.
Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı.
Ne bir tepki ne bir kınama ne de yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı.
Son olarak mülteci kamplarını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Mısırlı komedyen ve sunucu Bassem Youssef'dan geldi. Mısırlı komedyen ve sunucu Bassem Youssef, katıldığı bir televizyon programında İsrail'in yaptığı katliamı destekleyen Batılı ülkeleri kınadı. McDonald's'ın İsrail'e destek vermesini alaycı bir dille eleştiren Youssef, "McDonald's İsraillilere bedava yemek veriyor.
Filistinli çocukları öldürdükten sonra, hiçbir şey mutlu bir yemekten daha iyi hissettiremez" diyerek yapılan katliamın aslında Batılı ülkeler tarafından ne kadar önemsiz görüldüğünü vurguladı.
'İSRAİL'E DURMASINI BİLE SÖYLEMİYORLAR'
Bassem Youssef, Batılı ülkelerin yozlaştığına da vurgu yaptı. "Batı, bize yıllardır liberal olduğunu, insan haklarını önemsediğini, herkesin eşit olduğunu ve değerlerini benimsememiz gerektiğini söylüyor fakat ateşkese yanaşmıyor, hatta İsrail'e durmasını bile söylemiyor" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazzeliler'i çöle sürme planına da tepki gösteren Bassem Youssef, aynı senaryonun İsrailliler için neden düşünülmediği çıkışını yaptı.
"AMERİKA'NIN 50 EYALETİ VAR. NEDEN FLORİDA'YI ONLARA VERMİYORLAR?"
İsrail'e tüm desteği vermeye hazır olduğunu söyleyen ABD ve Avrupa ülkelerine şu çağrıyı yaptı: Avrupa'nın 44 ülkesi var. Neden İsraillileri almıyorlar? Amerika'nın 50 eyaleti var. Neden Florida'yı onlara vermiyorlar? Florida'dan hep şikayet ediyorlar. Neden o zaman orayı İsrail'e vermiyorlar?
"BATILILAR FİLİSTİNLİLERİ KÜÇÜK GÖRÜYORLAR"
Youssef, "örnek laiklik ve demokrasi" imajıyla kendisini parlatan Avrupa ülkelerinin Filistinlileri hor gördüğünü de vurguladı. "Çünkü onlar (Batılılar) Filistinlileri küçük görüyorlar. Sorunun özü ne Hamas ne de Filistin. Sorunun özü, bizi hor gören insanlar" ifadelerini kullandı.