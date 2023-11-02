Mısırlı komedyen Bassem Youssef İsrail destekçilerine sert çıkıştı: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!





Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı. Ne bir tepki ne bir kınama ne de yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı.

Son olarak mülteci kamplarını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Mısırlı komedyen ve sunucu Bassem Youssef'dan geldi. Mısırlı komedyen ve sunucu Bassem Youssef, katıldığı bir televizyon programında İsrail'in yaptığı katliamı destekleyen Batılı ülkeleri kınadı. McDonald's'ın İsrail'e destek vermesini alaycı bir dille eleştiren Youssef, "McDonald's İsraillilere bedava yemek veriyor.

Filistinli çocukları öldürdükten sonra, hiçbir şey mutlu bir yemekten daha iyi hissettiremez" diyerek yapılan katliamın aslında Batılı ülkeler tarafından ne kadar önemsiz görüldüğünü vurguladı.

'İSRAİL'E DURMASINI BİLE SÖYLEMİYORLAR'

Bassem Youssef, Batılı ülkelerin yozlaştığına da vurgu yaptı. "Batı, bize yıllardır liberal olduğunu, insan haklarını önemsediğini, herkesin eşit olduğunu ve değerlerini benimsememiz gerektiğini söylüyor fakat ateşkese yanaşmıyor, hatta İsrail'e durmasını bile söylemiyor" ifadelerini kullandı.