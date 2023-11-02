CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları hedef alındı

İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.
Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.
Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması yönündeki İsrail tehditlerine karşı daha önce, yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve 14 bin kişinin güvenli bir yer olarak sığındığı önemli sağlık merkezinin kesinlikle boşaltılmayacağını ve hizmete devam edeceğini duyurmuştu.
05:36 Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.
02:55 Yemen'deki Husiler, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, birkaç saat önce çok sayıda İHA'yı işgal altındaki Filistin'de bulunan siyonist varlığın içlerindeki birçok hedefe fırlattı ve hedeflerine ulaştı." ifadesini kullandı.
01:48 DSÖ: GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ANA KANSER MERKEZİ ŞU ANDA FAALİYET GÖSTERMİYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda faaliyet gösteremediğini belirterek hayat kurtarmak için acil destek çağrısında bulundu.
Ghebreyesus, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmet vermeyi durdurmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Yakıt eksikliği ve civardaki son hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda hizmet dışı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Hayat kurtarmak için acilen destek çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
00:35 A HABER CANLI YAYINDA ÇATIŞMA SESLERİ
Katil İsrail ordusu Gazze'yi adeta yerle bir etmeye devam ediyor. A Haber ekibi de sıcak bölgeden gelişmeleri aktarıyor. A Haber muhabiri Ata Gürbüz Kurşun, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, çatışma seslerini duyulduğunu belirterek, "Gazze'nin Kuzeyi İsrail ordusu topçu birlikleri tarafından vuruluyor. Ve zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanıyor. Gazze'nin sıfır noktasındayız. Hemen ötesi Gazze sınırı. Hal böyle olunca Güney'den Kuze'e bir göçten söz ediliyor. Ve şuan ise çatışma sesleri duyuluyor." ifadelerini kullandı.
23.20 Yemen'deki Husiler: İsrail'e büyük miktarda İHA fırlattık
19.44 BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı karşısında dehşete düştüğü ve tüm sivillerin öldürülmesini kınadığı bildirildi.
18.35 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız bombardımanın şok edici olduğunu belirterek, "acil insani bir ateşkesin milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi" olduğunu duyurdu.
16.45 Dünya Sağlık Örgütü, yaralı hastaların Gazze'de hala binlerce yaralı sivilin ve kronik hastalıkları olan kişilerin tedaviye ihtiyacı olduğunu vurguladı.
1000'den fazla hastanın hayatta kalabilmek için böbrek diyalizine ihtiyacı var. İki bin hasta kanser tedavisi görüyor; 45 bin kişide kalp-damar hastalığı ve 60 binden fazla kişide diyabet var.
16.19 Hamas lideri İsmail Haniye, savaştan Netanyahu'yu sorumlu tuttu. "Dünyanın gözlerini kendi suçundan çevirmek için" kendisini sağcı bir koalisyonla çevrelediğini söyleyen Heniye, savaşın sorumluluğunu Benjamin Netanyahu'ya yükledi.
Canlı yayında konuşan Haniyeh, İsrail'in Gazze'de bir bataklıkta olduğunu da söyledi. Hames'in esir aldığı esirlerin, "sonuncusu Cibaliye katliamında olan" Filistinlilerle aynı İsrail bombardımanına maruz kaldığını hatırlatan Haniye, ABD'ye seslendi ve "bu faşist hükümete desteği durdurması ve insani ateşkes sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları engellemeye son vermesi" gerektiğini söyledi.
"Tarihin yanlış tarafını seçiyorsunuz" diyen Haniye, "Halkımız özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanıp geri dönmediği sürece bölge güvenli ve istikrarlı olmayacaktır" şeklinde konuştu.
16.10 El-Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da zırhlı dört İsrail askeri aracını imha ettiklerini bildirdi.
14.45 İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara saldırılarında son 24 saatte öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 11'den 13'e yükseldiğini bildirdi.
8 BİN 796 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
14.36 Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 796'ya çıktığını bildirdi. 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 kişi hayatını kaybederken 22 bin 219 kişi ise yaralandı.
Enkaz altında kalan 1.120 kayıp çocuk da dahil olmak üzere 2.030 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
130 sağlık görevlisi ve sağlık ekibi öldürüldü, 28 ambulans imha edildi ve sağlık sistemine 270'den fazla saldırı düzenlendi.
35 hastaneden 16'sı hizmet dışı ve 72 birinci basamak sağlık kliniğinden 51'i kapandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 128 Filistinli öldürüldü, 1.980'den fazla Filistinli yaralandı.
MÜLTECİ KAMPINA İKİNCİ SALDIRI
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na 24 saat içinde ikinci kez saldırı düzenledi.
BİBİ'NİN BOMBARDIMANI İSRAİLLİ REHİNELERİ ÖLDÜRDÜ
12.05 El-Kassam Tugayları İsrail'in Cebaliye mülteci kampına düzenlediği hava saldırılarında üçü yabancı pasaport sahibi olmak üzere yedi sivil rehinenin öldürüldüğünü söyledi.
12.02 Gazze'deki bir sağlık bakanlığı yetkilisi, 80 yaralı ve 400 yabancı uyruklu veya çifte pasaport sahibinin Refah kapısından Mısır'a seyahat etmesine izin verileceğini söyledi. Gazze'deki yetkililer bu sabah bir isim listesi yayımladı ve listede adı geçenlerden geçişe gitmelerini istedi.
11.37 El Cezire Refah sınır kapısında ambulansların hâlâ beklediğini ve henüz kimsenin Gazze'den ayrılmasına izin verilmediğini bildirdi. Yardım taşıyan kamyonların da geçişin Mısır tarafında beklediği belirtiliyor.
İSRAİL KIZILDENİZ'E DONANMA GÖNDERDİ
11.07 İsrail ordusu, Kızıldeniz'deki savunmasını donanma füze botlarıyla güçlendirdiğini söyledi. Bu, Yemen'den İsrail'e doğru ilerleyen çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısının ardından geldi.
İsrail ordusu, gemilerin "durumun değerlendirilmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çabalarının bir parçası olarak" konuşlandırıldığını bildirdi.
Middle East Eye'a göre donanmanın Kızıldeniz'e gönderilmesi İsrail ordusunun artık dört cepheye yayılmış olduğu anlamına da geliyor: İsrail-Lübnan sınırına ek olarak Gazze ve Batı Şeria'da ve şimdi de Kızıldeniz.
10.48 İsrail işgal uçakları Gazze'deki el-Şifa Hastanesi çevresini bombaladı.
GAZZE'YE NEFES: REFAH SINIR KAPISI AÇILDI
10:47 Mısır Gazze'deki yaralılar ve yabancılar için Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu.
10.00 Mısır, ağır yaralı Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyurdu.
İSRAİL'DEN İTİRAF: SERT VE ACI BİR DARBE
09.40 İsrail Savunma BakanıYoav Gallant, X'teki yeni gönderisinde Gazze'deki kara savaşlarında 11 askerin öldürülmesini "sert ve acı verici bir darbe" olarak nitelendirdi. Savunma bakanı, İsrail kuvvetlerinin "önemli" başarılar elde etmesine rağmen kara operasyonları sırasında "ağır bir bedel" ödediğini söyledi.
09.40 İsrail ordusu, savaşın başladığı üç haftadan bu yana Gazze'de 11.000'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.
08.32 Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde işgalci İsrail güçleri ile el-Kassam Tugayları arasındaki yoğun çatışmalar devam ediyor.
İsrail topçu bombardımanının Gazze'nin kuzeyinde devam ettiği ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve kuzeybatısı, güneyi ve güneydoğusunda devam ettiği bildirildi.
İLETİŞİM VE İNTERNET TAMAMEN KESİLDİ
06:21 Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.
Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
00:18 İsrail kaynakları tarafından gelen bilgiye göre, Kassam Tugayları, iki İsrail askeri grubunu pusuya düşürdü. Yüzün üzerinde İsrail askerinin öldüğü aktarılıyor. Bu akşamki pusuda Filistin direnişinin 43 İsrail askerini esir aldığı belirtiliyor.
ABD askerlerinin de Gazze'ye düzenlenen kara operasyonunda yer aldığı, onlardan da ölülerin olduğu ifade ediliyor. İsrail, büyük kayıp verdiğini belirtti ve duaların yoğunlaştırılmasını istedi. İsrail hükümeti, bu akşam Gazze'de yaşadığı hezimet için yayın yasağı getirdi.
Öte yandan "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı. Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmiyor, ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın." ifadelerine yer verildi.
01:08 DEMİR KUBBE'DEN TELEFONLARA UYARI
İsrail binlerce kadın ve bebekleri acımasızca katlederken İsrail halkına ise telefonlara Hamas tarafından atılan roketlere ilişkin uyarı mesajı gönderdi.