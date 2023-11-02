CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları hedef alındı

Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması yönündeki İsrail tehditlerine karşı daha önce, yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve 14 bin kişinin güvenli bir yer olarak sığındığı önemli sağlık merkezinin kesinlikle boşaltılmayacağını ve hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

Gazze 'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.





02:55 Yemen'deki Husiler, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, birkaç saat önce çok sayıda İHA'yı işgal altındaki Filistin'de bulunan siyonist varlığın içlerindeki birçok hedefe fırlattı ve hedeflerine ulaştı." ifadesini kullandı.



01:48 DSÖ: GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ANA KANSER MERKEZİ ŞU ANDA FAALİYET GÖSTERMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda faaliyet gösteremediğini belirterek hayat kurtarmak için acil destek çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmet vermeyi durdurmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Yakıt eksikliği ve civardaki son hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda hizmet dışı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Hayat kurtarmak için acilen destek çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.





00:35 A HABER CANLI YAYINDA ÇATIŞMA SESLERİ











Katil İsrail ordusu Gazze'yi adeta yerle bir etmeye devam ediyor. A Haber ekibi de sıcak bölgeden gelişmeleri aktarıyor. A Haber muhabiri Ata Gürbüz Kurşun, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, çatışma seslerini duyulduğunu belirterek, "Gazze'nin Kuzeyi İsrail ordusu topçu birlikleri tarafından vuruluyor. Ve zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanıyor. Gazze'nin sıfır noktasındayız. Hemen ötesi Gazze sınırı. Hal böyle olunca Güney'den Kuze'e bir göçten söz ediliyor. Ve şuan ise çatışma sesleri duyuluyor." ifadelerini kullandı.

23.20 Yemen'deki Husiler: İsrail'e büyük miktarda İHA fırlattık

19.44 BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı karşısında dehşete düştüğü ve tüm sivillerin öldürülmesini kınadığı bildirildi.

18.35 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız bombardımanın şok edici olduğunu belirterek, "acil insani bir ateşkesin milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi" olduğunu duyurdu.

16.45 Dünya Sağlık Örgütü, yaralı hastaların Gazze'de hala binlerce yaralı sivilin ve kronik hastalıkları olan kişilerin tedaviye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

1000'den fazla hastanın hayatta kalabilmek için böbrek diyalizine ihtiyacı var. İki bin hasta kanser tedavisi görüyor; 45 bin kişide kalp-damar hastalığı ve 60 binden fazla kişide diyabet var.

16.19 Hamas lideri İsmail Haniye, savaştan Netanyahu'yu sorumlu tuttu. "Dünyanın gözlerini kendi suçundan çevirmek için" kendisini sağcı bir koalisyonla çevrelediğini söyleyen Heniye, savaşın sorumluluğunu Benjamin Netanyahu'ya yükledi.

Canlı yayında konuşan Haniyeh, İsrail'in Gazze'de bir bataklıkta olduğunu da söyledi. Hames'in esir aldığı esirlerin, "sonuncusu Cibaliye katliamında olan" Filistinlilerle aynı İsrail bombardımanına maruz kaldığını hatırlatan Haniye, ABD'ye seslendi ve "bu faşist hükümete desteği durdurması ve insani ateşkes sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları engellemeye son vermesi" gerektiğini söyledi.

"Tarihin yanlış tarafını seçiyorsunuz" diyen Haniye, "Halkımız özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanıp geri dönmediği sürece bölge güvenli ve istikrarlı olmayacaktır" şeklinde konuştu.

16.10 El-Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da zırhlı dört İsrail askeri aracını imha ettiklerini bildirdi.

14.45 İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara saldırılarında son 24 saatte öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 11'den 13'e yükseldiğini bildirdi.

8 BİN 796 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

14.36 Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 796'ya çıktığını bildirdi. 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 kişi hayatını kaybederken 22 bin 219 kişi ise yaralandı.

Enkaz altında kalan 1.120 kayıp çocuk da dahil olmak üzere 2.030 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

130 sağlık görevlisi ve sağlık ekibi öldürüldü, 28 ambulans imha edildi ve sağlık sistemine 270'den fazla saldırı düzenlendi.

35 hastaneden 16'sı hizmet dışı ve 72 birinci basamak sağlık kliniğinden 51'i kapandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 128 Filistinli öldürüldü, 1.980'den fazla Filistinli yaralandı.