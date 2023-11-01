Ruh hastası kana doymuyor! İsrail, Gazze’deki Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi’ni bombaladı | Yüzlerce hasta ölümle baş başa kaldı

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi haritadan silmek için savaş başlattı. Kenti havadan, denizden ve karadan bombardıman altına aldı. Şimdi de piyadelerini Gazze topraklarına yolladı. Hem güneyden, hem kuzeyden kente giren İsrail askerleri, tanklarla yol aldı.

Mahalle aralarına bile daldı. New York Times, gizli tutulan kara operasyonunun aslında cuma akşamı başladığını yazdı. İsrail ordusunun bilinçli olarak büyük bir operasyona girişmediği ve kamuoyuna bilgi vermediğini vurguladı.