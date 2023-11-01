Önce işgal sonra kolonileştirme! ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Gazze planı ne? Soykırımcı İsrail kara saldırısı ile neyi hedefliyor?

ABD'li yetkililer Gazze'nin geleceği ile ilgili planların değişebileceğini belirtirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün Senato panelinde ABD'nin Gazze'nin geleceği için çeşitli seçenekleri incelediğini söyledi ve bunun zor bir konu olduğunu belirtti. Cuma günü İsrail'e gidecek olan Blinken, Senato Ödenek Komitesi'ne "Gazze'yi Hamas yönetirken statükoya geri dönemeyiz. İsrail'in Gazze'yi yönetmesine veya kontrol etmesine de izin veremeyiz, İsrailliler de bu öneriyle başlıyor." dedi.

BARIŞI KORUMA GÜCÜ GİTMEYECEK ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise dün akşam Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Barışı koruma gücünün bir parçası olarak ABD askerlerini Gazze'ye göndermenin üzerine düşünülen veya tartışılan bir konu olmadığını" belirtti. Dışişleri Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. İsrailli yetkililer Gazze'yi işgal etme planlarının olmadığını söylese de Filistinsiz Gazze için hareket ettikleri çok açık. Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonra Gazze'de Hamas yönetiminin kabul edilemez olduğunu belirten İsrail, dünyanın gözü önünde açıkça soykırım suçu işliyor ve Filistinsiz bir Gazze inşa etmeye çalışıyor.

İşgalci İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk, İsrail'in Gazze'ye yönelik planları ile ilgili şöyle konuştu: Hamas'ın yarını için birtakım seçenekler gündeme getirildi. Bunların hepsinin ön şartı Hamas'ın yok edilmesidir. Hamas yok edildikten sonra tartışılan tüm seçenekler Gazze'nin askerden arındırılması varsayımına dayanıyor. ABD dergisi Bloomberg'e göre tüm seçenekler ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail'in yanı sıra Körfez devletleri de dahil olmak üzere diğer ülkeler için siyasi tehlike arz ediyor. Biden'a yakın olan isimler, Biden'ın küçük bir Amerikan askeri birliğini bile tehlikeye atmanın siyasi açıdan riskli olabileceğini düşündüğünü belirtiyor. AFRİKA'DAN KOVULAN BATI GÖZÜNÜ GAZZE'YE DİKTİ Biden ve ABD'li yetkililer bağımsız bir Filistin devletini içeren bir çözümün gerekli olduğunu söylese de bunun nasıl sağlanacağına ilişkin bilgi vermiyor. İsrail ise askeri operasyonun aylar sürebileceğini belirtirken Gazze çevresinde bir tampon bölge oluşturulacağını söylüyor. Soykırımcı İsrail'in destekçisi Batı'nın Gazze için bir diğer planı ise ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan gelen birliklerin desteğiyle bölge ülkelerinin Gazze'yi "geçici olarak" denetlemesi. Bu da Afrika'dan kovulan Batı ülkelerinin yeni kolonilerini Gazze'de kurmayı planladığının en açık göstergelerinden birisi. İkinci seçenek ise Sina yarımadası ve çevresinde faaliyet gösteren; Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşmasının şartlarını uygulayan Çokuluslu Güç ve Gözlemciler grubunu örnek olan bir barışı koruma gücü olarak belirtiliyor. İsrail'in ise bu fikrin dikkate değer olduğuna inanıyor. GAZZE'YE BM YÖNETİMİ Gazze için üçüncü seçenek ise Gazze Şeridi'nin Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında geçici olarak yönetilmesi" olarak belirtilirken bu durumun Gazze'ye meşruiyet avantajı sağlayacağı belirtiliyor. İsrail'in düşünce tarzına aşina bir kişiye göre İsrail bu seçeni değerlendirilemez olarak görüyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, geçtiğimiz haftalarda "Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu durup dururken düzenlemediğini söyleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "terör savunucusu" olarak nitelendirmişti.