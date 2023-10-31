İsrail- Hamas savaşı gerilimi tırmandırdı: Akdeniz’de 50 savaş gemisi tetikte bekliyor

ATEŞKES OLMAYACAK Kana doymayan İsrail Başbakanı Netahyahu, "Ateşkese razı olmayacağız" dedi. ABD'nin ünlü gazetesi Wall Street Journal ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik başlattığı savaşın değerlendirmesini yaptı. Birçok analist, Netanyahu'nun kariyerinin sonunda olduğunu anlattı. "Netanyahu, siyasi olarak ayakta kalma savaşı veriyor" ifadelerini kullandı.





YUMRUKLARINIZI SIKIYORSUNUZ

Rusya lideri Putin, Filistin'de yaşanan sivil kayıplar nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Putin, "Kanlı çocuklara, ölü çocuklara, kadınların ve yaşlıların nasıl acı çektiğine, sağlıkçıların nasıl öldüğüne baktığınızda elbette yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözlerinize yaşlar geliyor. Bunu ifade etmenin başka bir yolu yok" dedi.



NOTLAR: Türkiye -Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail saldırılarında hasar aldı.

DSÖ: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkı neredeyse imkansız.

GAZZE'deki doktorlar, İsrail'in El Kudüs Hastanesi'ni de terk etmelerini istediğini söyledi.

GAZZE'de 200 bini aşkın konut bombalandı.

12 hastane ile 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 80 hükümet binası, 47 cami, 3 kilise ve 203 okul hedef alındı.

ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz bulunmuyor.