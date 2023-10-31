İsrail- Hamas savaşı gerilimi tırmandırdı: Akdeniz’de 50 savaş gemisi tetikte bekliyor

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi abluka altına aldı. ABD'nin gazıyla kadın, çocuk demeden adeta soykırım yapmaya başladı. Bölgede tansiyon fırladı. Akdeniz'e savaş gemileri yığıldı.
Amerika USS Gerald R. Ford CVN-78'la birlikte 24 savaş gemisini bölgeye konuşlandırdı. Kızıl Deniz'deki USS Bataan'ı da Süveyş'e kaydırdı. İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Danimarka ve İtalya donanmaları da bölgedeki yerini aldı.
Türkiye, Yunanistan, Bangladeş, Endonezya'nın gemileri de görev için hazırlandı. Ankara BM donanmasına Heybeliada ile NATO'ya da TCG Yavuz ile katıldı. Toplam savaş gemi sayısı, 50'yi aştı...
SINIR HARBİ
İsrail, 24 gündür bombalarla Gazze'yi hayalet şehre çevirdi. Bu süreçte sadece birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer her an kara operasyonu başlatabilecekleri sinyalini verirken, dün öğle saatlerinde tanklar, Kuzey Gazze'den iç bölgelere ilerledi. Ancak Hamas yaşanan şiddetli çatışmaların ardından İsrail tanklarının geri çekildiğini bildirdi.