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İsrail- Hamas savaşı gerilimi tırmandırdı: Akdeniz'de 50 savaş gemisi tetikte bekliyor

İsrail-Hamas savaşı, bölgede tansiyonu fırlattı. Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de katliam yapmayı sürdürüyor. Öte yandan NATO ve BM’nin de aralarında olduğu 11 ülke, Akdeniz’e savaş gemilerini yığdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:01
İsrail- Hamas savaşı gerilimi tırmandırdı: Akdeniz’de 50 savaş gemisi tetikte bekliyor

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi abluka altına aldı. ABD'nin gazıyla kadın, çocuk demeden adeta soykırım yapmaya başladı. Bölgede tansiyon fırladı. Akdeniz'e savaş gemileri yığıldı.

Amerika USS Gerald R. Ford CVN-78'la birlikte 24 savaş gemisini bölgeye konuşlandırdı. Kızıl Deniz'deki USS Bataan'ı da Süveyş'e kaydırdı. İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Danimarka ve İtalya donanmaları da bölgedeki yerini aldı.

Türkiye, Yunanistan, Bangladeş, Endonezya'nın gemileri de görev için hazırlandı. Ankara BM donanmasına Heybeliada ile NATO'ya da TCG Yavuz ile katıldı. Toplam savaş gemi sayısı, 50'yi aştı...



SINIR HARBİ
İsrail, 24 gündür bombalarla Gazze'yi hayalet şehre çevirdi. Bu süreçte sadece birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer her an kara operasyonu başlatabilecekleri sinyalini verirken, dün öğle saatlerinde tanklar, Kuzey Gazze'den iç bölgelere ilerledi. Ancak Hamas yaşanan şiddetli çatışmaların ardından İsrail tanklarının geri çekildiğini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "plana göre kademeli olarak ilerlediğini" söyledi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini kaydetti.



HASTANEYİ VURDULAR
İsrail savaş uçakları, dün 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'ni hedef seçti. Filistin Kızılayı önceki gün "İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi" demişti.



İsrail: 311'i asker 1400 kişi öldü, 5 bin 132 kişi yaralandı.

Filistin: Gazze'de 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın 8 bin 5 kişi şehit oldu. 20 bin 242 kişi yaralandı. Batı Şeria'da 116 Filistinli şehit edildi, 1900'den fazla kişi yaralandı.

İsrail saldırıları sırasında ailesiyle birlikte evinden kaçan Filistinli bir çocuk, küçük kardeşiyle birlikte Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne sığındı.



ABD'nin Chicago kentinde bir araya gelen binlerce kişi Gazze'de ateşkes ve ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımların kesilmesi çağrısında bulunmak için yürüyüş düzenlendi.



ATEŞKES OLMAYACAK
Kana doymayan İsrail Başbakanı Netahyahu, "Ateşkese razı olmayacağız" dedi. ABD'nin ünlü gazetesi Wall Street Journal ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik başlattığı savaşın değerlendirmesini yaptı. Birçok analist, Netanyahu'nun kariyerinin sonunda olduğunu anlattı. "Netanyahu, siyasi olarak ayakta kalma savaşı veriyor" ifadelerini kullandı.



YUMRUKLARINIZI SIKIYORSUNUZ
Rusya lideri Putin, Filistin'de yaşanan sivil kayıplar nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Putin, "Kanlı çocuklara, ölü çocuklara, kadınların ve yaşlıların nasıl acı çektiğine, sağlıkçıların nasıl öldüğüne baktığınızda elbette yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözlerinize yaşlar geliyor. Bunu ifade etmenin başka bir yolu yok" dedi.

NOTLAR: Türkiye -Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail saldırılarında hasar aldı.
DSÖ: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkı neredeyse imkansız.
GAZZE'deki doktorlar, İsrail'in El Kudüs Hastanesi'ni de terk etmelerini istediğini söyledi.
GAZZE'de 200 bini aşkın konut bombalandı.
12 hastane ile 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 80 hükümet binası, 47 cami, 3 kilise ve 203 okul hedef alındı.
ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz bulunmuyor.

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