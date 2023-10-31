CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze’ye 25 gündür ölüm kusuyor! Tam 18 bin ton bomba attı

11.38 İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte yaklaşık 600 hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, "IDF askerleri, Gazze Şeridi'ndeki 'Ezher' Üniversitesi bölgesinde silahlı teröristleri ve bir tanksavar füzesinin fırlatılmak üzere olduğunu tespit etti. Savaş uçağı bölgeye yönlendirildi. Aralarında silah depoları, Hamas militanlarının saklanma ve toplanma yerleri ile tanksavar mevzilerinin de bulunduğu yaklaşık 600 hedef vuruldu" ifadeleri kullanıldı.
11.38 Filistinli kaynaklar, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin içinden dikey olarak geçen Salah al-Din Caddesi'ne yönelik saldırılarının ardından Gazze Şeridi'ni ikiye böldüğünü söyledi. Görgü tanıklarına göre İsrail tankları, Gazze şehrinin sınırına girerek savaşın yıktığı Filistin topraklarının kuzeyinden güneyine uzanan önemli bir yolu kesiyor.
11.29 İsrail'in boşalılması için uyarıda bulunduğu ve çevresini bombaladığı Kudüs Hastanesi'nin personeli, İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle hastaların nakledileceği hastanelerin bulunmadığını belirtiyor. Tek bir salonda 2 bin kişinin bulunduğu hastanenin müdürü, hastaların çoğu yaşlı ve engelli olduğu için tahliyenin imkansız olduğunu söyledi, ayrıca, diğer hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri kapasitelerinin üzerinde olduğu için yoğun bakımdaki hastaların başka hastanelere nakledilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ
11.15 Save the Children, son üç haftada Gazze'de öldürülen çocukların sayısının, 2019'dan bu yana her yıl dünya çapındaki çatışmalarda ölenlerin toplamından daha fazla olduğunu söyledi. Save the Children'ın açıkladığı rakamlara göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 3 bin 324, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 36 çocuk hayatını kaybetti.
Save the Children, BM Genel Sekreteri'nin çocuklar ve silahlı çatışmalarla ilgili raporlarına göre, 2022'de 24 ülkede toplam 2.985, 2021'de 2.515 ve 2020'de 2.674 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.
11.14 Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın İsrail'in güneyindeki Netivot şehrine düzenlenen roket saldırısında iki ev yoğun hasar gördü. İsrail medyası, üç roketin ardından ölü ve yaralı olmadığını bildirdi.
10.35 BM Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanması ve İsrail'in Gazze'deki büyük operasyonunun yanı sıra sahadaki vahim insani durumu tartışması planlanıyor.
BMGK daha önce biri ABD, biri Rusya ve Çin tarafından veto edilmiş, ikisi de minimum dokuz "evet" oyu alamayan dört karar taslağını reddetmişti.
Cuma günü, BM Genel Kurulu 120'ye karşı 14 oyla ve 45 çekimser oyla, düşmanlıkların sona ermesine yol açacak insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.
10.15 Hizbullah, güney Lübnan üzerinde İsrail'e ait bir insansız hava aracını karadan havaya füzeyle düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada, insansız hava aracının sınırdan yaklaşık 5 kilometre uzaktaki Hiam yakınında vurulduğu ve İsrail topraklarına düştüğünün görüldüğü belirtildi.
İki güvenlik kaynağı Reuters haber ajansına, Hizbullah'ın ilk kez bir İsrail insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurduğunu söyledi.
10.12 El Kassam Tugayları, işgal altındaki Netivot'a füze saldırısı düzenlediklerini bildirdi.
10.08 İsrail hava saldırıları Kudüs Hastanesi'nin bulunduğu Gazze-Tel Al-Hawa bölgesinde devam ediyor.
09.59 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Silwad kasabasında Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.
09.35 İsrail, hava saldırıları ile Suriye'deki iki askeri karakolu hedef aldı. Suriye devlet televizyonu, İsrail hava saldırılarının güneybatıdaki Daraa kentindeki iki askeri karakolu hedef aldığını belirtti.
09.30 İŞGALCİLER KARA OPERASYONLARINI GENİŞLETMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Katil İsrail ordusu, askerlerin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "kara operasyonlarını genişletmeye" devam ettiğini duyurdu.
İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze'de gece boyunca "kara operasyonlarını" sürdürdüğü ifade edildi.
Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasaam Tugayları'nın "birçok üyesinin" öldürüldüğü aktarıldı.
İsrail ordusu, 27 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki kara birliklerinin "faaliyetlerinin genişletileceğini" duyurmuştu.
Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetlendirmişti.
İsrail yönetimi, henüz resmi olarak kara operasyonunun başladığını duyurmasa da orduya ait çok sayıda tankın dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınında yer alan tarım arazilerine konuşlandırıldığı görülmüştü.
İŞGACİ İSRAİL'DEN CENİN'E BASKIN
09.06 Soykırımcı İsrail askerleri iki iş makinesi ve 100 askeri araçla işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine baskın düzenledi. İsrail baskınında
4 Filistinli öldürüldü, 5 Filistinli ise yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı baskında hayatını kaybeden Filistinlilerin 25 yaşındaki Emir Abdullah Şorbaci, 28 yaşındaki Navras İbrahim Bacavi, 27 yaşındaki Viam el-Hanun ve 23 yaşındaki Musa Ceyarin olduğunu bildirdi.
Açıklamada, yaralanan 5 Filistinliden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.Hastanenin çevresindeki binaların çatısına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı.
İsrail ordusunun beraberindeki iş makinelerinin kentin çeşitli bölgelerinde yollara ve altyapıya zarar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı. İsrail güçlerine ait araçla ezilen Filistinli bir gencin İbni Sina Hastanesi'ne, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan iki gencin de Razi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
GECE BOYUNCA BOMBALADI
07:20 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu.
Savaş uçaklarının yoğun bombardımanının yanı sıra Beyt Lahye ve Cebalya'nın doğu kesimleri topçu atışlarına maruz kaldı.
BM: 33 YARDIM KAMYONU GAZZE'YE GİRDİ
06.51 BM'nin insani yardım kuruluşu OCHA, su, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 33 kamyonun Pazar günü Mısır ile Refah sınır kapısından Gazze'ye girdiğini duyurdu. OCHA Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, 'Bu, sınırlı teslimatların yeniden başladığı 21 Ekim'den bu yana en büyük insani yardım teslimatı' dedi.