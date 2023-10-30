İsrail bu sefer de çocukları hedef aldı | İğrenç propaganda: Çocukları oyun videolarıyla zehirliyorlar | Annelerden tepkiler çığ gibi: "Bu kanlı reklamın oyunda ne işi var?”

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. ABD'nin de desteğini alan İsrail, bebek, çocuk, kadın demeden sivilleri hedef alıyor. Gazze'yi toplu mezarlığa çeviren barbar İsrail, defalarca yalanlanmış olmasına rağmen Hamas'ın küçük çocukları katlettiğine yönelik kirli yalanını sürdürüyor.





İSRAİL BU SEFER DE ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

Bu yalanlarını yaymak için kullandığı yeni bir yol ise pes dedirtti. Küçük çocukların oynadıkları oyunların içerisine İsrail yanlısı propaganda yayınlarının eklendiği ortaya çıktı. Reuters'ta yer alan bir haberde, İsrail yanlısı grafik reklamlar çocukların video oyunlarının arasında yer aldığı bildirildi.

Maria Julia Cassis isimli bir annenin sözlerine yer verilen haberde, 6 yaşındaki çocuğunun oynadığı oyunda karşısına çıkan reklama dikkat çekildi.

Maria Julia Cassis, 6 yaşındaki oğlunun Android telefonunda oyun oynarken Hamas mensuplarının, saldırıya uğramış İsrailli ailelerin ve bulanıklaştırılmış görüntülerin olduğu bir reklamın karşısına çıktığını anlattı. Oyunun arasına giren reklamda siyah bir zeminin üzerinde İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait olduğu söylenen şu mesajı yazılıydı: "Bize zarar verenlerin ağır bir bedel ödemesini sağlayacağız."