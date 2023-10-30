İsrail bu sefer de çocukları hedef aldı | İğrenç propaganda: Çocukları oyun videolarıyla zehirliyorlar | Annelerden tepkiler çığ gibi: "Bu kanlı reklamın oyunda ne işi var?”

YALANLAR İÇİN 1,5 MİLYON DOLAR HARCADILAR
Saranga, söz konusu videonun İsrail hükümeti tarafından 7 Ekim'den bu yana 1,5 milyon dolar harcayarak hazırlanan bir reklam filmi olduğunu da belirtti.
KİRLİ PROPAGANDAYI AKLAMAYA ÇALIŞTI
Reklamlarda bu görüntüleri özellikle kullandıklarını belirten Saranga, İsrail'in Gazze'de bebek katlettiği gerçeğine rağmen Hamas'ın bebek katlettiğine dair yürüttükleri kirli propagandalarını "Dünyanın İsrail'de ne olduğunu anlamasını istiyoruz. Bu, bir katliam" sözleri ile açıkladı. Angry Birds oyununda çıkan reklamdan kendilerinin sorumlu olmadığını söyledi. Sorumlu olmadıklarını bildirenlerin arasında Amazon, Index Exchange ve Pinterest de vardı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 90'ın üzerinde reklam alan Google ise bu reklamların nerede yayınladığı ile ilgili yorum yapmayı reddetti. X ise Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.