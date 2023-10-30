Deyrizor’lu kadınlar terör örgütü PKK/YPG’yi protesto etti

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu Deyrizor'un Ebu Hamam köyündeki kadınlar, örgüt karşıtı protesto düzenledi.

Örgütün işgalindeki bölgelerde gençlerin alıkonulmasını ve sivillerin evlerini terör eylemlerinin planlama merkezi olarak kullanmasını protesto eden kadınlar, PKK/YPG'nin sivilleri alıkoymasına son vermesini isteyerek lastik yaktı.

Ebu Hamam köyünün girişini lastik yakarak kapatan kadınlar, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerine seslenerek, "Koalisyondan (PKK/YPG'nin) alıkoyduğu sivilleri serbest bıraktırmasını istiyoruz." şeklinde sloganı attı.

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satan örgüt, sağladığı geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor, bölge halkını ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.