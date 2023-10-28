CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’den Gazze’de katliam: Katiller beyaz fosfor bombasıyla saldırıyor

18:53: KATİLLER KAÇIYOR
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkladı.
Cohen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yapılan açıklamalara gönderme yaparak, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla (İsrailli) diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.
EL KASSAM SÖZCÜSÜ EBU UBEYDE: DÜŞMANI KARA SAVAŞINA BEKLİYORUZ
18.32 El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde canlı yayında açıklama yapıyor.
"Selam olsun milletimize ve onların her gün dirilen büyük şehitlerine." diyen Ebu Ubeyde, şöyle konuştu:
"Nasrallah'ı, 3 tank imha eden ve orduyu kaçıran bir Kassam savaşçısında gördük. tek bir mücahit olarak üç askeri aracı imha ederken işgal askerlerinin de panik içinde önünden kaçtığını gördük. Öfkesini masum insanlarımıza yönelten düşmanımız, rezillikten başka bir şey başaramayacaktır. İşgalin saldırganlığı ve katliamları onun yaşadığı acıdan başka bir şey değil. Düşmana söylüyorum ki hâlâ yeni ölüm türlerini tatman için seni bekliyoruz. Düşmana kara savaşında onu beklediğimizi söylüyoruz. Siyonizmin yenilgi zamanı başladı. 80'inci yüzyılın laneti onların üzerine çökecek.
"DÜŞMANIN SÖZDE ASKERİ VE İSTİHBARAT ÜSTÜNLÜĞÜ DÖNEMİ BİTTİ"
Arap liderlere şunu söylüyoruz: Allah korusun, sizden ordularınızı hareket ettirmenizi veya hareket ettirmenizi istemiyoruz. Düşmanın sözde askeri ve istihbarat üstünlüğü dönemi bitti. Halkımız, zaferimizin geleceğinden emin olun. İşgalin uzun sürmeyeceği için ulusun özgür insanlarına tek bir adamın armağan edildiğine kesinlikle eminiz.
"BİZ İŞGALİ BİTİRMEYİ GÖREV EDİNDİK"
Sahip olduğumuz çok sayıda düşman esiri, tüm hapishaneleri tüm tutuklulardan boşaltmanın bedelidir. Biz Arap yöneticilerden Gazze'deki çocukları ve kutsal mekanları savunmak için ordularını seferber etmelerini istemiyoruz, bu işgali bitirmeyi kendimize görev edindik. Milletimizin şerefli halkına ve bölgedeki mücahidlere, bu savaşı belirleyici bir savaş olarak görmeleri ve bizimle birlikte ayağa kalkmaları çağrımızı yineliyoruz"
17.01 Hamas Siyasi Büro Üyesi Merzuk, BM Genel Kurulu'nun ateşkes kararını uygulamaya hazır olduklarını bildirdi.
ABD İSRAİL'DEKİ ÜSSÜNÜ BÜYÜTÜYOR
16.30 The Intercept'in raporuna göre ABD, Gazze'den sadece 32 km (20 mil) uzakta, İsrail'in Negev çölünde tuttuğu gizli üssü sessizce büyütüyor.
Kod adı "Site 512" olan Har Qeren Dağı'nın tepesindeki radar tesisinin inşaatı, ABD hükümetinin kayıtlarında "yaşam destek tesisi" veya personel için kışla benzeri yapılar olarak tanımlanacak yapıları içerecek.
16.02 İsrailli yerleşimciler, Nablus'un Sebastia bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerini yaktı.
15.54 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu sınırında şiddetli silahlı çatışmalar devam ediyor. Öte yandan İsrail'in şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedemediği bildiriliyor.
İSRAİL ORDUSUNDAN TEHDİT
15.44 Gazze'yi açıkça tehdit eden İsrail Gazze halkını yapacakları saldırıdan haberdar etmek için radyodan, internetten broşürler attıklarını ve "hakkında ayrıntılı bilgi veremediğimiz ek yöntemler" olarak tanımladıkları yöntemler kullandıklarını bildirdi. İsrail ordusu Gazze sakinlerine acilen güneye doğru gitmelerini bildirdi.
15:33: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerden 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın.
15.06 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması ciddi anlamda endişe verici.
14.01 Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımında can kaybı 7 bin 703'e yükseldi.
13.47 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almasına karşılık Zikim Askeri Üssü'nü bombaladıklarını duyurdu.
Kassam Tugayları, olaya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak, Zikim Askeri Üssü roketlerle bombalandı." ifadelerine yer verildi.
13.27 İSRAİL ORDUSU LÜBNAN TOPRAKLARINDAN FIRLATILAN FÜZENİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü, saldırının gerçekleştirildiği hedefin vurulduğunu duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Lübnan topraklarından, İsrail ordusuna ait bir İHA'ya doğru fırlatılan füzenin düşürüldüğü, füzenin fırlatıldığı noktanın da hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı sınır üzerinde yer alan bir köyden çok güçlü patlama sesi duyulduğu belirtildi.
Haberde, patlama sesinin kaynağının, sınır bölgesinde havada infilak eden Patriot füzesine ait olduğu kaydedildi.
NNA'nın haberinde ayrıca, İsrail'e ait SİHA'ların Lübnan topraklarında yer alan Et-Tufah bölgesindeki Safi Dağı eteklerine yönelik 3 hava saldırısı düzenlediği, İsrail'in topçu atışlarıyla da Nakura ve Cel el-Alem bölgesi çevresini vurduğu belirtildi
12.42 Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde İsrail'in ağır bombardımanı devam ediyor.
İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR
11.29 İsrail'in güneyinde roket sirenleri çalıyor. İsrail gazetesi Times of Israel, güney İsrail'de roket uyarı sirenleri çaldığını ancak herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediğini belirtti.
11.06 Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü "Siviller korunmalıdır. Savaşta kazanan yoktur. En ağır bedeli en savunmasız olanlar ödüyor." ifadeleriyle ateşkes çağrısını yineledi.
İŞGALCİ İSRAİL GAZZE'NİN KUZEYİNE GİRDİ
11.02 İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine girdiğini duyurdu. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin halen Gazze'de bulunduğunu ve savaşın devam ettiğini belirterek şu ana kadar güçler arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığını iddia etti. Gazze'de operasyon kapsamının genişletildiğini söyleyen İsrail sözcüsü, dün gece Hamas'ın deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının ortak ordu ve Şin Bet operasyonlarında tasfiye edildiğini söyledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Andraee Gazze'ye yönelik saldırının kapsamının genişletildiğini duyurdu.
10.01 Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail bombardımanı devam ediyor. İletişim kanalları hala kapalı iken bölgeden haber alınamıyor.
DSÖ'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI DUYURUSU: HALA HABER ALAMIYORUZ
09.58 Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze genelinde telefon ve internet hizmetlerini kesmesinin ardından BM sağlık kurumunun hâlâ personeline ve sağlık tesislerine ulaşamadığını söyledi. X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Onların güvenliğinden endişe ediyorum." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, "Bu durumda hastaların tahliyesi de güvenli barınma da mümkün değil. Elektrik kesintisi ambulansların yaralılara ulaşmasını da imkansız hale getiriyor." dedi.
İSRAİL GAZZE'YE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
09.51 İsrail, Gazze'de operasyona devam ettiklerini duyurdu.
İsrail askeri sözcüsü Nir Dinar, Gazze Şeridi'nde kara saldırısına devam ettiklerini iddia ederken İsrail Savunma Kuvvetleri IDF ise Gazze'de faaliyete devam ettikleirni öne sürdü.
İSRAİL SAVAŞIN İKİNCİ AŞAMASINA MI GEÇİYOR?
09.25 Fransa'nın İsrail büyükelçisi, resmi bir İsrail radyo istasyonuna verdiği röportajda, kapalı bir oturumda kendisine İsrail'in savaşın ikinci aşamasına doğru ilerlediğinin söylendiğini iddia etti. El Cezire haber ajansı ise bunun Gazze'nin karadan işgali anlamına mı geldiği yoksa başka bir anlama mı geldiğinin belli olmadığını belirtti.
08.53 İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Andraee Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roketlere cevaben Hizbullah'ın askeri yapısına baskın düzenlediklerini iddia etti.
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NDAN DÜNYAYA ÇAĞRI
07.29 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celezun Mülteci kampına baskın düzenleyerek, biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı ve 2 katlı bir evi yıktı.
İSRAİL HABER KARARTMASI UYGULUYOR
07.05 Gazze'de iletişim kesintisi cumartesi sabahı da devam ediyor. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in besleme hatları ve kulelerine yaptığı ağır bombardıman sebebiyle telefon ağları ve internetteki kesintinin büyük ölçüde devam ettiğini bildirdi. Gazze'de bulunan gazeteciler ile iletişim kurmak zorlaşırken katil İsrail, yaptığı soykırımın dünyaya duyurulmasını engelliyor.
Gazetecileri Koruma Komitesi, "iletişim kesintisinin bir haber karartması olduğunu" ve yanlış bilginin yayılması da dahil olmak üzere "ciddi sonuçlara" yol açabileceğini belirten bir bildiri yayımladı.
Açıklamada, "Bu karanlık saatte, günlük çalışmaları bizi insanlığın durumuna ışık tutan ve gücün hesap vermesini sağlayan gerçeklerle bilgilendiren hakikati arayan gazetecilerin yanındayız." ifadelerine yer verdi.
06.21 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin halkına acil yardım ve uluslararası koruma sağlanmasının gereğini belirtti ve uluslararası toplumu Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durması konusunda sorumluluk almaya çağırdı.
İİT'nin sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatın Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ülkeler de dahil olmak üzere pek çok uluslararası aktöre mesaj gönderdi.
Taha bu mesajlarında, uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması konusunda sorumluluk almaya çağırdı ve savaş suçuna maruz kalan Filistin halkına acil yardım ve uluslararası koruma sağlanmasını istedi.
Taha ayrıca, "Gazze'de binlerce can kaybının yanı sıra altyapının kasıtlı olarak tahrip edildiği ve yüzbinlerce kişinin tehcire zorlandığı" bir uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlaliyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.
04.54 Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılayarak, bunun "uluslararası toplumun gerçek iradesini yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu.
03:07 İSRAİL, GAZZE'YE GECE YARISI SALDIRISINDA ŞİFA VE ENDONEZYA HASTANELERİNİN ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI
İsrail'in, bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı bildirildi.
Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının devam ettiği aktarıldı.
Haberde, İsrail'in bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi.
02:50 FİLİSTİN'DEN, DÜNYA ÜLKELERİNE "İSRAİL'İ GAZZE'DE ATEŞKES İLAN ETMEYE ZORLAYIN" ÇAĞRISI
Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılarken, dünya ülkelerinin bu karara uyarak İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
01:16: TÜRK KIZILAYI: EKİPLERİMİZE ULAŞAMIYORUZ
Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir.
01:15: ALÇAKÇA ÇAĞRI
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu.
Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun İsrail-Gazze savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi.
"BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz." ifadesini kullanan Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.
BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülke, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.
00:19: Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki bazı Filistinli meslektaşlarımızla irtibatı kaybettik. Şifa Hastanesi'ne sığınan hastalar, sağlık personeli ve binlerce aile için endişeliyiz.