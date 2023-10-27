Toplu isyan! Dünya İsrail'in katliamlarını izlemekle yetindi! En net tepkiyi "tribünler" verdi





SON MODEL TEHDİT

- İsrail, katliama karşı sesini yükseltenlere karşı karalama operasyonlarına girişti. Filistin'e destek mesajları yayınlayan Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşleri hedef gösterdi. Ölüm tehditleri alan iki kardeş, telefon numaralarını bile değiştirdi. Baba Muhammed Hadid, ABD güvenlik teşkilatı FBI'dan yardım istedi. Aileye koruma verildiği kaydedildi.



- İsrail-Hamas savaşında ABD ve AB, yine zalimin yanında yer aldı. Zulme ses çıkarmadı. Filistin'le ilgili akla hayale gelmeyecek yasakları sıraladı.

-Filistin bayrağı yasak.

- "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" sloganı yasak. Son olarak Hollanda Meclisi yasakladı.

- Retweet yasak.

- Sosyal medyada Gazze'ye destek paylaşımı yasak.

- "Özgür Filisntin" ananso yapmak yasak.

- "Filistin'de barış" pankartı yasak.

- 'İSRAIL savaş suçu işliyor' demek yasak.

- Netanyahu suçlu' demek' yasak.

- Haberlerde "Filistinliler öldürüldü" demek yasak.

- ABD ve Avrupa medyasında "Filistinli öldü" denilirken, "İsrailli öldürüldü" deniliyor.





KARA BASKIN

İsrail, Gazze'nin kuzeyine 7 Ekim'den bu yana kara birlikleriyle en büyük baskını düzenledi. Tanklar, buldozerler eşliğinde bölgeye girerek 45 dakikada Hamas hedeflerini yerle bir etti. Baskının ardından bütün kara birliklerinin İsrail'e döndüğü bildirildi. Baskının, savaşın sonraki aşamaları için hazırlık olduğu kaydedildi.





GAZZELI DOKTORA SUIKAST

İsrail'in "Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni boşaltın" tehditlerine karşı çıkan Dr. Mohammed Habeb, bombalı saldırıya uğradı. Ölümden dönen Habeb, "13 gündür nöbetçiydim. Eve girdiğimde üzerimize bomba yağdı. Tüm ailem yaralandı. Kolum kırıldı. Kulağım ikiye ayrıldı" diyerek feryat etti.





HAMASET

ABD The Wall Street Journal gazetesi, ilginç bir iddiaya ortaya attı. "Yaklaşık 500 Hamas üyesi İsrail'e karşı 7 Ekim saldırısından önce İran'da eğitim aldı" diye yazdı. Gazete eğitimin İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü subayları tarafından verildiğini vurguladı. İddiaya göre tatbikatlara da hem Filistinli üst düzey yetkililer hem de Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani de katıldı.





İNSANLIK AYIBI!

Erdoğan, Papa'nın dikkatini İsrail'e çekti! Saldırıların, insanlık adına utanç verici olduğunu söyledi. Ayrıca Batı'ya tepki gösterdi: AB Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmeli? TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN