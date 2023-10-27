Katil İsrail ordusu Gazze’yi harabeye çevirdi! Katliamın 21’inci gününde Gazze’ye ölüm ve soykırım ablukası

A Haber canlı yayınında Gazze'de bombardıman sonrası vurulan alanlardan birinde etrafı bembeyaz bir toz tabakası kaplamış ve insanlar bir yandan şok geçirirken yaşadıkları korku dolu anlarıda anlatmaya çalışıyor.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.