Katil İsrail ordusu Gazze’yi harabeye çevirdi! Katliamın 21’inci gününde Gazze’ye ölüm ve soykırım ablukası

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti.
7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti.
Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde dünyanın gözü önünde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yönetiyor.
Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen katliama, Batılı devletler de destek vermeye devam ediyor.
A Haber canlı yayınında Gazze'de bombardıman sonrası vurulan alanlardan birinde etrafı bembeyaz bir toz tabakası kaplamış ve insanlar bir yandan şok geçirirken yaşadıkları korku dolu anlarıda anlatmaya çalışıyor.
Bölgede toz dumanından göz gözü görmezken, saldırıdan sağ kurtulmayı başaran bir vatandaşın Kelime-i Şehadet getirdiği anlar hainlerin saldırısını kaydeden başka bir kişinin kamerasına yansıdı.
Şehadet getiren yaralı vatandaşı yanındakiler sakinleştirmeye çalışırken, gözyaşlarına hakim olamadılar.
Katil İsrail, Gazze'de sivil, çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden bomba yağdıran İsrail ordusu, binlerce masum cana kıyıyor.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.