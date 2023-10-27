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DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 21'inci gününde de devam etti. Sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail, gece boyunca hava, kara ve denizden Gazze'yi vurdu. İsrail ordusu Gazze’ye yeni bir "nokta operasyonu" düzenlediğini duyurdu. İsrail'e adeta koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden ise insanlık dışı bir açıklamaya imza attı. Bölgede 2 bin 700'ün üzerinde çocuğun öldüğü hatırlatılan Biden bu açıklamaları inandırıcı bulmadığını belirtti. Biden'ın bu sözlerine dünyadan tepki yağdı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı 'toplu cezalandırmaya' derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur. " dedi. Katil İsrail, Gazze'de iletişimi keserek Şifa Hastanesi yakınlarını bombalamaya başladı. Gazze karanlıklar içinde ölümü beklerken Beyaz Saray'dan ikiyüzlü bir açıklama geldi. Tel Aviv yönetimine asker ve mühimmat yığan ABD "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonları konusunda yorum yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 07:02 Güncelleme 27 Ekim 2023, 22:21
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor

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Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.

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Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.



İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.

KİMYASALIN YENİ ADI: SÜNGER BOMBASI
İngiliz medyası İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatında, Hamas'la savaşmak için özel olarak tasarladığı 'sünger bombalarını' kullanmayı planladığını yazdı.

Sünger bombası, plastik bir kap içerisinde yer alan, iki ayrı sıvı maddeden oluşan, patlayıcı olmayan bir cihaz. Cihazın içinde sıvıları ayıran metal çubuk çıkarılıp tünel girişine atıldığında, sıvılar karışarak hızlı bir şekilde genleşiyor ve sertleşerek tünel girişini kapatıyor.

Gazete, gizli silahın bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek bazı İsrail askerlerinin silahtaki karışımı yanlış kullandıkları için görme yetilerini kaybettiklerini yazdı.


YAKIT YOK, ELEKTRİK YOK, ÖLÜM VAR... SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Sınırlı sayıda yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. Gazze'ye yakıt girişine izin verilmezse, hastaneler bu geceden itibaren hizmet veremez hale gelecek. İsrail ordusu ise bir kez daha Gazze'ye yakıt verilmeyeceğini açıkladı.


BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, bölgeye yakıt girişine izin verilmesini istedi;

Aksi takdirde Gazze'deki hastanelerin bu geceden itibaren hizmet veremez hale geleceği konusunda uyardı.

Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçların karşılanması için günlük 100 TIR dolusu malzemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.



Saldırılar öncesinde Gazze'ye günde 500'ün üzerinde TIR giriş yapıyordu.

Gazze Şeridi'nde bir buçuk milyonun üzerinde kişi günlük temel yardıma ihtiyaç duyuyor.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımların sadece bölgenin güneyinde dağıtılacağını açıklayan İsrail ordusu, yakıt geçişine izin verilmeyeceğini de yineledi.

İşte dakika dakika yaşananlar...

22:20: Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir.

22:19: BM ajansı: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Son 24 saatte 14 çalışanımız daha öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam personelimiz 57'ye yükseldi."

22:09: Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi: Gazze Şeridi'ne yönelik kara savaşının sonucu, gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felaket olacaktır.

22:03: Kassam Tugayı, Gazze'ye ilerleyen İsrail tanklarına 4 adet zırh delici mühimmat kullandı.

22:00: İsrail Ordu Sözcüsü: Şu anda kara harekatı gerçekleşmiyor. Beklenen büyük harekat bu değil.

21:57: HİZBULLAH: İSRAİL'İN 42 NOKTADAKİ İLETİŞİM AĞINI VURDUK

İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma halinde olan Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana İsrail'e ait 42 askeri bölgedeki "iletişim ağı ekipmanlarının" hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile devam eden çatışmaların bilançosunu duyurmak amacıyla Telegram hesabında bir video paylaştı.

İsrail'in sınırdaki askeri noktalarında bulunan gözetleme kulelerindeki ekipmanların hedef alındığı aktarılan açıklamada, "termal, gece görüş ve gözetleme kameralarıyla insansız hava aracı tespit eden ekipmanların vurulduğu" kaydedildi.

Açıklamada İsrail'e ait farklı radar sistemleri, istihbarat toplayan ve Lübnan'ın iç kesimlerine yerleştirilen casus ağı bağlantısını sağlayan ekipmanın da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 4 sivil, İsrail'de bir sivil öldü.

21:48: İsrail I24 News muhabiri: "Asker dolu devasa bir konvoyun Gazze sınırına doğru ilerlediğini gördük"

21:43: İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Gazze yoğun bombardıman altında. Telekomünikasyon kesildi. Ailemize ulaşamıyoruz. Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

21:25: Gazze karanlıklar içinde ölümü beklerken Beyaz Saray'dan ikiyüzlü bir açıklama geldi. Tel Aviv yönetimine asker ve mühimmat yığan ABD "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonları konusunda yorum yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

21:07: BM ajansı: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Son 24 saatte 14 çalışanımız daha öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam personelimiz 53'e yükseldi."

20:50: İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.

20:46: DSÖ'den Gazze'deki katliam için ateşkes çağrısı: "Yalvarıyoruz ve uyarıyoruz, Gazze için acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz."

"Yalvarıyoruz ve uyarıyoruz"

19:24: Al Jazeera muhabiri: Gazze, çatışmaların başından bu yana kara, deniz ve hava saldırıları bakımından en şiddetli saldırıya maruz kalıyor.

Katil İsrail'den Gazze'ye canlı yayında bombardıman!

19:19: İsrail Gazze ile iletişimi tamamen kesti her yer bombardıman altında!

18:19: Hamas'tan yapılan açıklamada "İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz." denildi.

18:00: İsrail yine Gazze'ye bomba yağdırdı. Bölgeden gelen görüntülerde hedef alınan yerden alevler çıktığı görüldü. "Fosfor bombası mı attı?" sorusunu akıllara getirdi.

17:44 İSRAİL, GAZZE'DEKİ HASTANELERİN "TERÖR" AMAÇLI KULLANILDIĞINI İDDİA EDEREK BOŞALTILMASINI İSTEDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu.

Hagari, "Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler." ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillere, iki haftadan uzun süredir, kendi güvenlikleri için geçici olarak Gazze vadisinin güneyine gitmeleri çağrısı yapmış ve çağrı yapmaya devam etmektedir."

Hagari ayrıca, Hamas'ın, hastanelerin envaterindeki yakıtı kendi amaçları için kullandığına delil olduğunu ileri sürdüğü bir telefon konuşmasının ses kaydını dinletti.

"DÜNYAYA KIRMIZI BAYRAK SALLIYORUZ"
Hagari, İsrail'in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır."

İsrail ordusunun hastaneler ve Gazze'nin kuzeyine yaptığı saldırılarda İsrailli esirlerin buralarda tutulması durumunda can güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Hagari, İsrail'in Gazze'deki hedeflerinin "Hamas'ı yenmek ve rehineleri evine geri getirmek" olduğu cevabını verdi.

16:45: YÜZDE 40'INDAN FAZLASI ÇOCUK!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 7 bin 28 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu söyledi.

Açıklamasını Gazze'de Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığından alınan verilere dayandıran DSÖ, öldürülen kişilerle ilgili önemli ayrıntılar görüldüğünü paylaştı.

DSÖ ayrıca 18 bin 482 kişinin yaralandığını, bunların da önemli bir kısmının çocuk olduğunu belirtti.

Bölgedeki 35 hastanenin 23'ünün kısmen çalışmaya devam ettiği, diğer hastanelerin ve sağlık ocaklarının kapanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

DSÖ, Gazze'de bin kişinin diyalize ihtiyaç duyduğunu, 30 prematüre bebeğin kuvözde olduğunu ve 2 bin kanser hastasının acil tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

15.01 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını belirtti.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." diyen Shamdasani, İsrail'in yoğun nüfuslu bölgelerde düzenlediği saldırıların sivil altyapıda büyük hasara ve sivil can kayıplarına yol açtığını belirterek, bu durumun uluslararası insancıl hukukla bağdaştırılmayacağını ifade etti.

13:58 7 BİN 326'YA YÜKSELDİ

Katil İsrail'in 21 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in dünden bu yana 41 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 298 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 772 aileden 5 bin 500 kişiyi öldürdüğünü ifade etti. İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanların olduğunu dile getiren Kudra, 940'ı çocuk 1700 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Kudra, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 104 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını bildiren Kudra, İsrail ordusunun saldırısı veya yakıt yetersizliği nedeniyle 12 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığına işaret etti.

Kudra, hastanelerde acil tıbbi yardım ihtiyacının bulunduğuna dikkati çekerek, hastane ve sağlık merkezlerindeki yakıt ihtiyacının binlerce hasta ve yaralıyı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Sözcü Kudra, İsrail'in hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt girişini engellemeyi Gazze'ye yönelik saldırılarında ilave bir silah olarak kullandığının altını çizdi.

12.32 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı 'toplu cezalandırmaya' derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur.

12.27 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "(Gazze'ye yönelik) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor." dedi.

Lazzarini, Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Şu anda konuşurken Gazze'de insanların öldüğünü dile getiren Lazzarini, "(Gazzeliler) Sadece bombalardan ve saldırılardan ölmüyor, yakında çok daha fazlası Gazze Şeridi'ne ablukanın sonuçları nedeniyle ölecek." ifadesini kullandı.

Lazzarini, temel hizmetlerin sekteye uğradığını kaydederek, ilaç, gıda ve suyun da tükenmeye başladığını söyledi.

Altyapı tesislerinin ve hastanelerdeki ekipmanların yakıta ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Lazzarini, "(Gazze'ye) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor." diye konuştu.

Lazzarini, bu hafta yardım tırlarının Gazze'ye girmeye başladığını hatırlatarak, bu girişimin umut ışığı olmasına rağmen 2 milyon insan için bir fark yaratmayacağının altını çizdi.

Şu anda anlamlı ve kesintisiz bir yardım akışına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Lazzarini, bunun ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için insani ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

Lazzarini, uluslararası topluluğun temsilcisi olduklarına işaret ederek, "Aynı uluslararası toplum Gazze'ye sırtını dönmüş gözüküyor." dedi.

İnsanların çaresizlik içinde olduğunu izlerken, temel ihtiyaçları içeren insani yardımın bile sorgulanmasının kendisine acı verdiğini kaydeden Lazzarini, şunları söyledi:

"Gazzeli sivillerin insani taraflarını görmeliyiz. Gazze'yi Hamas ile denk tutmak, çok tehlikeli ve yanlış bir denklem. Bu denklem, (Gazze'deki) insanları gayriinsani göstererek haksızlığı meşru hale getirmeyi amaçlıyor."


10.26 Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 110 Filistinli öldü, 1900 kişi yaralandı.

GAZZE ŞERİDİ'NE İHA'LI SALDIRI
08:30 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze'nin genelinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze'den İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusu dün de Gazze'nin kuzeyine tanklarla operasyonu gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

EVLERİ HEDEF ALIYOR

06:30 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, Filistinli bir ailenin evini hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

06:25 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk, 1700 kadın öldürüldü." dedi.

05:32 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE ŞERİDİ'NDE BİR CAMİYİ DAHA BOMBALADI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 21'inci gününde de devam etti.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Birkaç füzeyle hedef alınan el-Ebyad Camii yıkıldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kentin çeşitli bölgelerinde sivillerin evlerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığı duyuruldu.

02:02 İSRAİL: GAZZE'YE KARA HAREKATI ŞARTLAR UYGUN OLDUĞUNDA BAŞLAYACAK
İsrail'in Tel Aviv kentinde basın açıklamasında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirterek, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak." dedi.

PERİYODİK ARA ÇAĞRISI
01:23 Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin katılımıyla bugün başlayan AB Liderler Zirvesi'nde üstünde mutabakat sağlanan bildiride Hamas'ın saldırıları kınanıp, İsrail'in "uluslararası hukuk çerçevesinde" kendini koruma hakkına destek verildi. Liderlerin AB Konseyi binasında saatler süren müzakerelerin ardından kabul ettiği ortak bildiride aynı zamanda Gazze'de kötüleşen insani durumdan ağır endişe duyulduğu ifade edildi. Bildiride, Gazze'ye insani yardımların devamlı, acil şekilde, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için koridor oluşturma ve saldırılara periyodik olarak ara verilmesi çağrısı da yer aldı.

AB üyesi ülkeler arasında İsrail ve Filistin arasındaki çatışma konusundaki görüş farklılıkları ve farklı hassasiyetler nedeniyle zorlu müzakerelerle kabul edilebilen bildiri, uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi fikrine de destek verdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Ecaterina Casinge tarafından paylaşılan metinde ayrıca Avrupa Birliği'nin Arap Birliği, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün ile birlikte İsrail-Filistin barışı için öne sürdüğü "Barış Günü Çabası" isimli ortak girişime de atıfta bulunarak birliğin iki devletli bir çözümü temel alan bir siyasi sürece destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.


26 EKİM'DE YAŞANANLAR
23:48 Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.

23:19: TEL AVİV'DEN SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR
Gazze'den Tel Aviv'e art arda roket fırlatıldı. Tel Aviv'de bazı noktalara düşen roketler yangına neden olurken, elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Hamas İsrail'i roketlerle vurdu!

23:13: Avrupa Birliği (AB), İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi suretiyle bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

23:12: ABD, ORTA DOĞU'YA 900 ASKER GÖNDERECEK
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Orta Doğu'ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini açıkladı.

22:55: HAMAS'TAN YENİ AÇIKLAMA
Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Heniyye "Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak; hatta şu anda bölge oldukça gerilmiş durumda. El Aksa Tufanı operasyonu, halkımız ve tüm ümmet için tarih yazacak. Gazze'ye yönelik saldırıların 20. gününde Gazze'deki direnişin çok iyi durumda olduğunu teyit ediyoruz. İsrail ordusu, uğradığı ağır yenilgi sonrası toparlanamayacak" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Heniyye, "Filistin topraklarında Hamas dahil olmak üzere tüm direniş hareketleri, halkını ve toprağını özgürleştirmeyi amaçlayan ulusal kurtuluş hareketleridir. Terör ise işgalci olan, ona destek veren ve soykırıma sessiz kalandır. Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak. Burası sıcak bir fay haline geldi ve kimse bunun gidişatını veya sonucunu tahmin edemez" dedi.

22:15: Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Protestoya katılan yüzlerce kişi, "Çocuklarımızı kurtarın", "Onları hemen eve getirin" ve "Kalplerimiz Gazze'de esir" yazılı pankartlar taşıdı.

İbranice haber sitesi "Ynet"e göre, televizyon sunucusu eski futbol yıldızı Eyal Berkowitz, İsrail ordu mensuplarının, vatandaşların ve esirlerin geleceğinden endişe ettiğini vurgulayarak, Gazze'de kara harekatına karşı olduğunu söyledi.

Berkowitz, kara harekatının "500 askerin daha ölmesi, 200 askerin daha esir alınması ve esirlerin de ölmesi anlamına geleceğini" ifade etti.

21:47 İSRAİL ORDUSU, 4 HAMAS YETKİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU
İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı üst düzey 4 yetkilinin hava saldırılarıyla öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Şin-Bet'in sağladığı istihbarata dayanarak düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın "Ed-Derac ve'd-Tuffah Taburu" Komutanı Rıfat Abbas, yardımcısı İbrahim Cezba ve taburun Askeri ve İdari Destek Komutanı Tarık Maruf'un öldüğü kaydedildi.

Derac ve'd-Tuffah Taburu'nun, Hamas'a bağlı en önemli birim kabul edilen Gazze Şehir Tugayı'na bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tabura bağlı silahlı unsurların 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlenen saldırılarda aktif rol oynadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, ordu ve Şin Bet ortaklığındaki başka bir saldırıda, Hamas'ın İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Şadi Barut'un da öldürüldüğü kaydedildi.

Barut'un, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile İsrail'e yönelik saldırıları planladığı iddia edildi.

21:39 FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLEN 7 BİN 28 KİŞİNİN İSİMLERİNİN YAYINLADI
Sağlık Bakanlığı tarafından 7-26 Ekim tarihlerinde öldürülenlerle ilgili istatistiki bilgilerin de yer aldığı kapsamlı bir rapor yayımlandı.

Ölenlerin farklı kategorilerde istatistiklere dahil edildiği 212 sayfalık rapora göre, söz konusu tarihler arasında 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere 7 bin 28 kişi hayatını kaybetti.

Cinsiyet kategorisinde bu sayının dağılımı 3 bin 129 kadın ve 3 bin 899 erkek şeklinde oldu. 281 kişinin ise kimliği tespit edilemedi. Raporda, enkaz altında olanlar, hastaneye götürülmeden doğrudan defnedilenler ile hastanelerin kayıt işlemlerini tamamlamadığı kişiler yer almadı.

Kimliği tespit edilenler; isimleri, kimlik numaraları, cinsiyetleri ve yaşlarıyla birlikte raporda yer aldı. Rapordaki istatistiklere göre ise 25 Ekim, 756 ile ölü sayısının en yüksek olduğu gün oldu. Aynı tarihte ölen çocuk sayısı ise 344 olarak kayda geçti.

Raporun yayımlanmasından kısa süre önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ile ABD'nin, Gazze'deki ölü sayılarından şüphe ettikleri yönündeki açıklamalarına karşılık ölenlerin isimlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını" söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden dün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sivil kayıplara yol açtığını kabul etmiş ancak Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların sıhhatini sorgulamıştı.

20:01: FELAKET!
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, bölgeye uyguladığı tam ablukada sürüyor. Çok sayıda hastanenin yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmet veremediği Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek büyüyor.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Al-Mandhari, "Gazze'deki insani ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı. Hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için engelsiz erişim talep etmek, siyasi sınırları aşan bir zorunluluk olan ahlaki görevimizdir. Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" dedi.

19:32: Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "7000'den fazla şehidin isimlerini ve ayrıntılarını açıklamaya karar verdik. İstiyoruz ki, dünya işgalci gücün halkımıza karşı işlediği soykırımın boyutunu tam olarak bilsin. Öldürülen her insanın kendi hayatı ve hikayesi vardı" ifadelerini kullandı.

18.16 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah şehrindeki bir eve gerçekleştirdiği saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

18.13 İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 50 rehinenin öldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ebu Ubeyde, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ellerinde aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esir olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 22 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

17:34: BM Genel Kurul Başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.

15.07 İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Ebu Şimale ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 22 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

14.01 İsrail'in 20 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 7 bin 28'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını söyledi.

İsrail'in dünden bu yana 43 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 731 aileden 5 bin 224 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.

12 HASTANE VE 32 SAĞLIK MERKEZİ HİZMET DIŞI KALDI
Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 101 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, İsrail ordusunun saldırıları veya yakıt yetersizliği sonucu 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti.

Kudra, "İsrail, yakıt ve acil tıbbi ihtiyaçların girişini engelleyerek, Gazze'deki sağlık sistemini bilinçli olarak tamamen çökertmiş durumda." dedi.

Sağlık felaketi uyarısı yapan Kudra, "Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açan sağlıksız koşullarda on binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı hastanelerin sığınma merkezlerine dönüşmesiyle bir sağlık felaketine karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, çöken sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesiyle binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesini sağlamak için acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Kudra, Mısır'a hitaben, Refah Sınır Kapısı'nın açılması, tıbbi yardım, yakıt ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye getirilmesi ile yaralıların Gazze dışında tedavi görmesi çağrısını yineledi.



10.54 KATİL İSRAİL GAZZE'DE 250 YERİ HAVA SALDIRISIYLA VURDU

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 250 yerin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadına ait hedefler olduğu iddia edilirken, Gazze'deki makamlar saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Filistinli kaynaklar son 24 saatte İsrail saldırılarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.


08:11 Katil İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin geri döndüğünü bildirdi.

Katliam tankları Gazze'ye girdi!

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze'nin kuzeyinde "faaliyet" yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail'in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze'nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor.

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