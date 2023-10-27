DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor

21:39 FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLEN 7 BİN 28 KİŞİNİN İSİMLERİNİN YAYINLADI
Sağlık Bakanlığı tarafından 7-26 Ekim tarihlerinde öldürülenlerle ilgili istatistiki bilgilerin de yer aldığı kapsamlı bir rapor yayımlandı.
Ölenlerin farklı kategorilerde istatistiklere dahil edildiği 212 sayfalık rapora göre, söz konusu tarihler arasında 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere 7 bin 28 kişi hayatını kaybetti.
Cinsiyet kategorisinde bu sayının dağılımı 3 bin 129 kadın ve 3 bin 899 erkek şeklinde oldu. 281 kişinin ise kimliği tespit edilemedi. Raporda, enkaz altında olanlar, hastaneye götürülmeden doğrudan defnedilenler ile hastanelerin kayıt işlemlerini tamamlamadığı kişiler yer almadı.
Kimliği tespit edilenler; isimleri, kimlik numaraları, cinsiyetleri ve yaşlarıyla birlikte raporda yer aldı. Rapordaki istatistiklere göre ise 25 Ekim, 756 ile ölü sayısının en yüksek olduğu gün oldu. Aynı tarihte ölen çocuk sayısı ise 344 olarak kayda geçti.
Raporun yayımlanmasından kısa süre önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ile ABD'nin, Gazze'deki ölü sayılarından şüphe ettikleri yönündeki açıklamalarına karşılık ölenlerin isimlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını" söylemişti.
ABD Başkanı Joe Biden dün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sivil kayıplara yol açtığını kabul etmiş ancak Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların sıhhatini sorgulamıştı.
20:01: FELAKET!
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, bölgeye uyguladığı tam ablukada sürüyor. Çok sayıda hastanenin yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmet veremediği Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek büyüyor.
DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Al-Mandhari, "Gazze'deki insani ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı. Hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için engelsiz erişim talep etmek, siyasi sınırları aşan bir zorunluluk olan ahlaki görevimizdir. Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" dedi.
19:32: Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "7000'den fazla şehidin isimlerini ve ayrıntılarını açıklamaya karar verdik. İstiyoruz ki, dünya işgalci gücün halkımıza karşı işlediği soykırımın boyutunu tam olarak bilsin. Öldürülen her insanın kendi hayatı ve hikayesi vardı" ifadelerini kullandı.
18.16 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah şehrindeki bir eve gerçekleştirdiği saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
18.13 İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 50 rehinenin öldüğünü açıkladı.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Ebu Ubeyde, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ellerinde aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esir olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 22 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
17:34: BM Genel Kurul Başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.
15.07 İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Ebu Şimale ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 22 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
14.01 İsrail'in 20 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 7 bin 28'ye yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını söyledi.
İsrail'in dünden bu yana 43 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.
Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 731 aileden 5 bin 224 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.
Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.
12 HASTANE VE 32 SAĞLIK MERKEZİ HİZMET DIŞI KALDI
Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 101 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılmaz hale geldiğini aktardı.
İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, İsrail ordusunun saldırıları veya yakıt yetersizliği sonucu 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti.
Kudra, "İsrail, yakıt ve acil tıbbi ihtiyaçların girişini engelleyerek, Gazze'deki sağlık sistemini bilinçli olarak tamamen çökertmiş durumda." dedi.
Sağlık felaketi uyarısı yapan Kudra, "Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açan sağlıksız koşullarda on binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı hastanelerin sığınma merkezlerine dönüşmesiyle bir sağlık felaketine karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Filistinli Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, çöken sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesiyle binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesini sağlamak için acil önlem alınması çağrısı yaptı.
Kudra, Mısır'a hitaben, Refah Sınır Kapısı'nın açılması, tıbbi yardım, yakıt ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye getirilmesi ile yaralıların Gazze dışında tedavi görmesi çağrısını yineledi.
10.54 KATİL İSRAİL GAZZE'DE 250 YERİ HAVA SALDIRISIYLA VURDU
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 250 yerin vurulduğu aktarıldı.
Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadına ait hedefler olduğu iddia edilirken, Gazze'deki makamlar saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Filistinli kaynaklar son 24 saatte İsrail saldırılarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.
08:11 Katil İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin geri döndüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze'nin kuzeyinde "faaliyet" yürüttüğü ifade edildi.