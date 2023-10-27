Başkan Erdoğan’dan katliamcı İsrail’e sert tepki: Daha kaç çocuk ölmeli

Başkan tayyip Erdoğan, Beştepe'de 8. Aile Şurası'nda AB'yi hedef aldı. Çok ert açıklamalar yaptı:

- 7 Ekim'den beri acımasız bir katliam gerçekleştiriliyor. Küresel toplumlara özellikle sesleniyorum; camiler, kiliseler, pazar yerleri hastaneler İsrail tarafından bombalanmakta.

- Bugüne kadar Gazze ve Ramallah'a yönelik saldırıda 6 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 17 bin kişi yaralandı. İki milyon insanının tepesine 12 bin tondan fazla bomba yağdırıldı.

- ABD orada Avrupa orada bütün imkanları ile... Küresel vicdanın harekete geçmesi gereken alan Gazze'dir. Gazze'ye bakıp da tepkisiz kalmak mümkün mü? Hiçbir eylem böyle bir vahşeti meşru kılmaz.

- AB Komisyonu "Henüz ateşkes çağrısı yapamayız" diyor. Daha ne kadar çocuk ölmesi lazım. Hesabınız ne sizin. Bir açıklayın bilelim, ateşkes ne zaman yapılır.

- Yardım gemisi yerine uçak gemisi göndererek hangi lobilere hizmet ettiklerini gösterdiler. Bunun adı iki yüzlülüktür. Ateşkes çağrısı için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi, daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor.

- Her masumun vebali bombaları atanlar kadar ikircikli tavırları ile buna fırsat verenlerin boynundadır. Görmezden gelenler Gazze'deki vahşetin ortaklarıdır.



MİLYONLAR FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katılacağı Atatürk Havalimanı'nda yarın yapılacak "Büyük Filistin" mitingine yabancı devlet başkanlarının da davet edildiği öğrenildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi'nin çağırıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti. Mitingde parti flamaları ve bayrakları olmayacak.