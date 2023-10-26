Kartal Pençesi ABD’ye döndü! Beyaz Saray İran’a 420 milyon dolar tazminat ödeyecek

Tahran Uluslararası İlişkiler Hukuk Mahkemesi, ABD'nin 1980'de İran'a düzenlediği Kartal Pençesi Operasyonu'nda zarar gören kişilerin açtığı davada ABD hükümetinin maddi, manevi ve cezai tazminat ödenmesi yönünde karara vardı.

ABD ordusunun İran topraklarında düzenlediği operasyondan kurtulan 13 kişi ile operasyon sırasında Amerikan güçleri tarafından rehin alınanlardan bir kişiye ödenmek üzere Washington yönetimi 420 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

TAHRAN'DA "KARTAL PENÇESİ"

ABD, 1979 İran devriminde Tahran büyükelçiliğinde rehin alınan diplomatları kurtarmak için Nisan 1980'de bir operasyon düzenlemişti.

İran'daki Tebes Çölü'nde çıkan kum fırtınası ve ABD güçlerinin teknik sorunları dolayısıyla Kartal Pençesi Operasyonu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Yakıt ikmali esnasında yaşanan kaza nedeniyle bir C-130 Hercules uçağı ve bir helikopter infilak etmiş ve 8 ABD askeri ölmüştü.