Dünya bir yana 10’lar bir yana! İsrail, Gazze’yi katletti: Güç sahipleri, vahşeti sadece izledi! | Vicdanlı insanlar tepki gösterdi

Mohamed Salah: MIsırlı futbolcu masum ruhlar için birlik olalım. İnsanlık galip gelmeli...



Marıa Guardıola M. Cıty Tek.Direktörü: Pep Guardıola'nın kızı oturup tv'de soykırım mı izleyeceğiz?



Demı Lovato: ABD'Lİ şarkıcı masum insanların katledilmesi kabul edilemez



Zayn Malik Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı: Özgür Filistin



Karim Benzema: Cezayir asıllı futbolcu dualarımız haksız bombalarla katledilen Gazzeliler için...



Mark Ruffalo: ABD'li aktör hıçbır zulüm sonsuza kadar sürmez



Bassem Yusuf: Mısırlı komedyen mutlu olmak için daha kaç kışiyi öldürmeniz gerekiyor!







KATLİAM WAR

İsrail, katliama 14. Günde de devam etti... Bugüne kadar 10 okulu yerle bir eden İsrail; hastaneleri, camileri, fırınları, barajları yer le bir eden İsrail dün de Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. 5'i çocuk 18 kişinin öldüğü saldırıda, 44 kişi de yaralandı. Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 30 Filistinli can verirken, 21 kişi de yaralandı. Gözü dönmüş İsrail ordusu, Gazze'de 21 evi de bombaladı. Burada da çok ciddi kayıpların olduğu açıklandı.



İSRAİL'E YATIRIM

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan ulusa seslendi. Kongre'ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebi ileteceklerini söyleyen Biden, "İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz. Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız. Ulusal güvenliğimiz için İsrail'e yatırım yapacağız" dedi.







İSRAiL ÖRGÜT GiBi DAVRANIYOR

Başkan Erdoğan, "İsrail yönetimi, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarına ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum" dedi.



NOTLAR

İsrailli akademisyen Neve Gordon, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işleyişine ve UCM'ye kimlerin getirildiğine bakarsak, İsrail katliamlardan ceza almaz" dedi.

- Başta Müslüman ülkelerde olmak üzere 121 ülkede milyonlarca kişi İsrail'e karşı yürüdü.

- Mısır medyası, Gazze'ye insani yarım sevkiyatı için Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılabileceğini bildirdi.

- Sisi: Sivillerin Gazze'den Sina'ya göçü son derece tehlikelidir bir durumdur. Bu Filistin davasını tamamen bitirebilir. Barış sürecini yeniden canlandırmamız gerekiyor..

- BM Genel Sekreteri Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir.

- ABD: Ülke dışına seyahat edecek vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları gerekiyor.





AMERİ'KAN' FIRTINASI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 137'ye yükseldi, 13 binden fazla kişi de yaralandı. İsrailli yetkililerin bildirdiğine göre Hamas'ın saldırılarında ölen İsrailliler'in sayısı ise bin 400'ü geçti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Piyade birlikleri Gazze sınırı yakınında toplandı. Yakında Filistin yerleşimlerini içeriden görecekler. Emir gelecek" diye konuştu. Bununla birlikte İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı. Başbakan Binyamin Netanyahu da dün Gazze sınırına yaptığı ziyarette askerlerle çekilmiş bir görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak "hazırız" mesajını verdi. Bu gelişmeler kara harekatının eli kulağında yorumlarına neden oldu.