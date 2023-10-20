Almanya katil İsrail’e silah teklif etti!

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Handelsblatt gazetesine röportaj verdi.
Pistorius, son 30 yıldır "artık savaş olmaz" diye düşündüklerini ancak bugün gelinen noktada, dünyada artan çatışmaların endişe verici olduğunu belirtti.
"Almanya silah teslimatı konusunda hem Ukrayna'yı hem de İsrail'i destekleyebilir mi, yoksa bu bizim için çok mu fazla olur?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Pistorius, "İki ülke arasında silah konusunda bir rekabet görmüyorum. Ukrayna ve İsrail çok farklı rakiplerle ve dolayısıyla farklı askeri ihtiyaçlarla karşı karşıya. İsrail çok iyi donanıma sahip. Şansölye Olaf Scholz, (İsrail) Başbakan (Binyamin) Netanyahu ile görüşüyor ve ben de Savunma Bakanı (Yoav) Gallant ile görüşüyorum." dedi.
DESTEK TEKLİFİNDE BULUNDUK
Pistorius, "Almanya İsrail'e silah sevkiyatına mı hazırlanıyor?" şeklindeki soruya ise, "İsrail'e destek teklifinde bulunduk. Şu ana kadar İsrail'in kapsamlı askeri destek istediğine dair bir işaret yok." şeklinde yanıt verdi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Almanya'nın Ukrayna'ya olan askeri malzeme desteğinin süreceğini bildiren Bakan Pistorius, şunları kaydetti: