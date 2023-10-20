Almanya katil İsrail’e silah teklif etti!

"Özellikle iyi olduğumuz konulara ve Ukrayna'nın en çok neye ihtiyacı olduğuna odaklanıyoruz. Bu bizi dünyada ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci destekçisi yapıyor. Hava savunma sistemleri, tanklar ve topçu teslimatlarımızla, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunma savaşında kendi topraklarını savunabilmesini sağlamada kilit bir rol oynuyoruz. Ve başka bir eksiksiz Patriot sisteminin ilave teslimatıyla, Ukrayna'nın bu kışı atlatmasına yardımcı olmak için daha da fazlasını yapacağız. Güç kaynağı gibi altyapının ve dolayısıyla gelecek kışta ülkedeki sivil nüfusun korunmasına yardımcı oluyoruz."

Pistorius, "Ukraynalılara ne zaman müzakere masasına oturacaklarını söylemeyeceğiz. Buna yalnızca Ukrayna karar veriyor. Rusya müzakereye istekli olduğunu belirtmiyor. Bu yüzden savaşın uzun sürmesine hazırlanıyoruz. Ukrayna'yı malzeme, asker yetiştirme ve kapasite geliştirme konusunda desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.