Fransız polisi alay konusu! C harfi yanmayan ’Chamas’ tabelalı restorana ’Hamas’ cezası

İsrail yanlısı eylemlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerine ise çeşitli yasaklamalar getirerek ikiyüzlü tutum sergilemekten de geri durmuyor.





FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİNİN TAMAMINA YASAK GETİRİLDİ

Fransa'nın Paris ve Strazburg kentlerinde İsrail yanlısı gösterilere izin verilirken, Filistin'le dayanışma gösterileri ise "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle Paris, Strazburg, Lyon ve Marsilya'daki yerel makamlarca art arda yasaklandı.

Yasaklara rağmen Filistin ile dayanışma gösterilerinin düzenlendiği Strazburg'da 13 kişi, Marsilya'da 4 kişi ve Lyon'da 1 kişi gözaltına alındı.

BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Fransız hükümetinin yasaklama kararına rağmen, kararın alındığı 12 Ekim'de başkent Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi ve polis, gösteri esnasında Filistin destekçilerine biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Başkentte, iki gün sonra yapılan bir diğer gösteride de güvenlik güçleri ellerinde Filistin bayrakları ve boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi diye bilinen poşuları takan protestocuları durdurdu ve toplam 752 kişiye para cezası kesti.