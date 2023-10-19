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Fransız polisi alay konusu! C harfi yanmayan 'Chamas' tabelalı restorana 'Hamas' cezası

Filistin'le dayanışma gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle tamamıyla yasaklayan Fransa'da polis alay konusu oldu. CHAMAS TACOS isimli restoran tabelasındaki C harfinin ışığının yanmaması sebebiyle "Hamas propagandası" yapmakla suçlandı ve kapatıldı. Fransız gençleri ise yaptıkları paylaşımlarla hem hükümeti hem de yasakçı polisleri ti'ye aldı.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 13:27 Güncelleme 19 Ekim 2023, 13:50
Fransız polisi alay konusu! C harfi yanmayan ’Chamas’ tabelalı restorana ’Hamas’ cezası
Gazze'de insanlık ölüyor, dünya sadece izliyor... ABD'si Batı'sı tekmili birden Siyonist terörü aklıyor, Filistin halkı yıllardır Holokost'un diyetini canıyla ödüyor.

Avrupa devletleri peşi sıra İsrail'in yanında saf tutup Tel Aviv'e destek ziyaretinde bulunuyor.

İsrail yanlısı eylemlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerine ise çeşitli yasaklamalar getirerek ikiyüzlü tutum sergilemekten de geri durmuyor.



FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİNİN TAMAMINA YASAK GETİRİLDİ
Fransa'nın Paris ve Strazburg kentlerinde İsrail yanlısı gösterilere izin verilirken, Filistin'le dayanışma gösterileri ise "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle Paris, Strazburg, Lyon ve Marsilya'daki yerel makamlarca art arda yasaklandı.

Yasaklara rağmen Filistin ile dayanışma gösterilerinin düzenlendiği Strazburg'da 13 kişi, Marsilya'da 4 kişi ve Lyon'da 1 kişi gözaltına alındı.

BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE ETTİ
Fransız hükümetinin yasaklama kararına rağmen, kararın alındığı 12 Ekim'de başkent Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi ve polis, gösteri esnasında Filistin destekçilerine biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Başkentte, iki gün sonra yapılan bir diğer gösteride de güvenlik güçleri ellerinde Filistin bayrakları ve boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi diye bilinen poşuları takan protestocuları durdurdu ve toplam 752 kişiye para cezası kesti.

Öte yandan Filistin'e destek gösterilerini yasaklayan Fransız polisi kendi ülkesinde alay konusu oldu.

Fransa'da CHAMAS TACOS isimli restoran tabelasındaki C harfinin ışığının yanmaması sebebiyle polis tarafından basıldı.



Restoran "Hamas propagandası yapılıyor" gerekçesi ile kapatıldı.




KARA KOMEDİDEN ÖTE BİR ŞEY, GENÇLER FECİ ALAY EDİYOR
Fransa'da yaşayan A Haber muhabiri Ömer Aydın sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Kara komediden de öte bir şey" yorumunda bulundu. Fransız gençlerinin polisle alay ettiğini dile getirdi.



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