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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Gazze'de hastaneyi vuran İsrail'e tepki: Korkunç bir olay ve felaket!

Rusya Devlet Başkanı Putin, İşgalci İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasına tepki gösterdi. Putin, "Trajedi, korkunç bir olay ve felakettir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 13:08 Güncelleme 18 Ekim 2023, 13:28
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Gazze’de hastaneyi vuran İsrail’e tepki: Korkunç bir olay ve felaket!

İşgalci İsrail ölüm yağdırdığı Filistin'de katliama devam ediyor.

İşgal güçleri son olarak dün Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini vurdu. Hastanede aralarında çocuk ve kadınların olduğu en az 500 kişi katledildi.

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PUTİN'DEN İSRAİL'E TEPKİ
Rusya Devlet Başkanı Putin İsrail'in katliamına tepki gösterdi.

Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Hastaneye yapılan saldırı korkunç bir olaydır. Yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı elbette bir felakettir. Umarım bu, bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur. Her halükarda bazı temas ve müzakerelerin başlatılması olasılığına odaklanmalıyız." dedi.

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