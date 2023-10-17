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Son dakika: Paris'te 'bomba' paniği! Versay Sarayı tahliye edilip ziyarete kapatıldı

Son dakika haberi... Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versay Sarayı, bomba ihbarı nedeniyle tahliye ediliği ziyarete kapatıldı. Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Paris'teki Louvre Müzesi, güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapatmıştı.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 14:33 Güncelleme 17 Ekim 2023, 14:42
Son dakika: Paris’te ’bomba’ paniği! Versay Sarayı tahliye edilip ziyarete kapatıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versay Sarayı, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmeye başladı ve ziyarete kapatıldı.

Versay Sarayı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli ziyaretçilerimiz, Versay Sarayı güvenlik nedeniyle bugün (17 Ekim Salı) ziyaretçileri tahliye edecek ve kapılarını kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."



Polis, Versay Sarayı yakınında, şüpheli bir pakete müdahale edildiğini ve bomba ihbar ekibinin olay yerinde olduğunu duyurdu.

LOUVRE'DA BOMBA İHBARI YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz cumartesi günü, Paris'teki Louvre Müzesi, güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapatmıştı.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatılmıştı.

15 bin kişinin tahliye edildiği müzede emniyet güçleri arama yapmıştı.


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