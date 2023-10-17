Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versay Sarayı, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmeye başladı ve ziyarete kapatıldı.

Versay Sarayı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli ziyaretçilerimiz, Versay Sarayı güvenlik nedeniyle bugün (17 Ekim Salı) ziyaretçileri tahliye edecek ve kapılarını kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."







Polis, Versay Sarayı yakınında, şüpheli bir pakete müdahale edildiğini ve bomba ihbar ekibinin olay yerinde olduğunu duyurdu.

LOUVRE'DA BOMBA İHBARI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz cumartesi günü, Paris'teki Louvre Müzesi, güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapatmıştı.



Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatılmıştı.



15 bin kişinin tahliye edildiği müzede emniyet güçleri arama yapmıştı.



