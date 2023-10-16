İşgalci devlet 10 gündür katliam yapıyor! Gazze’deki soykırımın boyutu havadan görüntülendi

GAZZE'DEKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İşgalci İsrail'in günlerdir bombalar yağdırdığı Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi.

22 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı, 18 ibadethane bombalandı.

Gazze'nin harabeye döndüğü görüntüler adeta 2. Dünya savaşını andırdı. ABD'NİN BİR YILDA ATTIĞI BOMBAYI İSRAİL 10 GÜNDE ATTI Gazze yıkımın boyutunu gösteren kareler!

İsrail'in on gün içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu belirtildi.



ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜNDEN "GAZZE'DE GİDİLECEK GÜVENLİ YER YOK" AÇIKLAMASI

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyini terk etmek isteyenlerden oluşan konvoya yönelik "güvenli rota"da gerçekleşen saldırıya ilişkin, "Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar." açıklaması yaptı. İşgalci İsrail uçakları Gazze'yi böyle bombaladı! İngiltere merkezli örgütün X hesabından yapılan paylaşımda, sivillere Gazze'nin kuzeyini terk etme baskısı yapan İsrail'in belirlediği "güvenli rotada" 13 Ekim'de düzenlenen saldırıya ait 6 görüntünün örgüt tarafından doğrulandığı bildirildi.