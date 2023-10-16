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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Afrika Birliği heyeti Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği Sağlık, İnsani İşler ve Sosyal Kalkınma Komiseri Minata Samate Cessouma başkanlığındaki Afrika Birliği heyetinin Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 21:33 Güncelleme 16 Ekim 2023, 21:33
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Afrika Birliği heyeti Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği Sağlık, İnsani İşler ve Sosyal Kalkınma Komiseri Minata Samate Cessouma başkanlığındaki Afrika Birliği heyetinin Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afrika Birliği Sağlık, İnsani İşler ve Sosyal Kalkınma Komiseri Minata Samate Cessouma başkanlığındaki Afrika Birliği heyeti, 17-18 Ekim 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde alınan kararlar ve belirlenen işbirliği alanları çerçevesinde, ülkemiz ile Afrika Birliği arasındaki Ortaklık ilişkisi tüm veçheleriyle gözden geçirilecektir. Türkiye, stratejik ortağı Afrika Birliği ile işbirliğinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine özel önem vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

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