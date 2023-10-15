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Afganistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem!

Afganistan çarşamba günü yaşanan depremin yaralarını saramadan 6,5 büyüklüğünde ikinci sarsıntı ile sallandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 07:04 Güncelleme 15 Ekim 2023, 08:50
Afganistan’da 6,4 büyüklüğünde deprem!

Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı. Afganistan makamları henüz enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü depremde can kaybının 2 bini geçtiğini açıklarken, 10 binden fazla kişi evsiz kaldı.

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