PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Paris Louvre Müzesinde bomba paniği! Dünyaca ünlü müze terör alarmı nedeniyle tahliye edildi

Paris’te bulunan ve dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı Louvre Müzesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilerek kapatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 16:36 Güncelleme 14 Ekim 2023, 16:36
Paris Louvre Müzesinde bomba paniği! Dünyaca ünlü müze terör alarmı nedeniyle tahliye edildi

Paris'teki dünyaca ünlü sanat eserlerinin sergilendiği Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyele kapatıldı.

15 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Louvre Müzesi'nin X hesabından yapılan açıklamada müzeyi ziyaret etmek için rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.

Bomba ihbarı mesajlarının ardından 15 bin kişinin tahliye edildiğ bildirildi. Emniyet güçleri müzede aramalara devam ediyor.

SON DAKİKA