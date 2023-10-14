Paris'teki dünyaca ünlü sanat eserlerinin sergilendiği Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyele kapatıldı.
Paris'teki dünyaca ünlü sanat eserlerinin sergilendiği Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyele kapatıldı.
15 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Louvre Müzesi'nin X hesabından yapılan açıklamada müzeyi ziyaret etmek için rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.
Bomba ihbarı mesajlarının ardından 15 bin kişinin tahliye edildiğ bildirildi. Emniyet güçleri müzede aramalara devam ediyor.