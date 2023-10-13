Ölüm kıskacı: Gazze’yi 3 koldan kuşatan İsrail çoluk-çocuk, yaşlı-kadın ayırt etmeden katliam yapıyor





'SAY'GIDEĞER!

Piyanist Fazıl Say, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. "Barış için en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" dedi. Çinli akademisyen Shou Huisheng'den de övgü geldi: Türkiye, barış için çok çabalıyor.





ABD: İSRAİL'İN HABERİ VARDI!

ABD Kongre Üyesi Michael Mccaul: Mısır, İsrail'i saldırıdan 3 gün önce uyardı. İsrail ordusu: Saldırıdan önceki gece bazı işaretler vardı. Ama haberimiz yoktu!

'ZALİM'YAHU!

İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmalarda, Tel Aviv F-35'leri de havalandırdı. Gazze bombardımanında yüzlerce insan hayatını kaybederken, Başbakan Binyamin Netanyahu "Hamas üyesi olan herkes ölüdür" açıklamasını yaptı. Hamas'ın terör örgütü DEAŞ ile aynı olduğunu tekrarladı. ABD'nin desteğinin İsrail'in mücadelesi için "kritik" öneme sahip vurguladı. Sağlık Bakanı Moshe Arbel ise saldırılarda yaralanan Filistinliler'in devlet hastanelerinde tedavi edilmemesi için genelge yayınladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini anlattı.





REHİNE RESTİ

İsrail hükümetine göre yaklaşık 150 İsrailli Hamas tarafından rehin alındı. İsrailli yetkililer, "Esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek" açıklaması yaptı. Gazzeliler kan ağladı: Gökten ölüm yağıyor, nereye saklanacağız? Bu bir yok etme savaşı.



Notlar ABD'li Mccaul: Mısır, İsrail'i üç gün önce uyardı. Mısır, 10 Ekim'de kapatılan Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı. İsrail Şam ve Halep havalimanlarına da bomba yağdırdı. İsrail ordusu, kara harekatı için askerin hazır olduğunu açıkladı. İsrail, Hamas'ın yeraltında inşa ettiği tünelleri hedef aldı. Hem İsrail'de, hem de Gazze'de morglarda yer kalmadı.



BM: 2,3 milyonluk Gazze'de 650 bin kişi ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya. AB ülkeleri, İsrail yanlısı eylemlere izin verirken Filistin'le dayanışma gösterilerini yasaklıyor. BM: Gazze'de 1000 ev yerle bir oldu. 12 bin 600'den fazla ev hasar gördü.