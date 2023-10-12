NATO tarihinde bir ilk: Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atandı

Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, terörizmin İttifak'a doğrudan yönelen asimetrik tehditlerin başında gelmeye devam ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" olan Goffus, Ocak 2022'den beri NATO ortaklarının savunma imkanlarının güçlendirilmesi, İttifak topraklarının savunmasının hazırlanması ve krizlere karşılık verme konularında NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ABD Hava Kuvvetlerinde General rütbesine yükselen Goffus, NATO'daki görevinden önce ABD Senatosu ve Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN İSTEĞİYDİ

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" görevi oluşturulacağı, Temmuz 2022'de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'taki zirve toplantısında yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü, terörle mücadele çabalarımızı güçlendirecek. Bu Türkiye'nin isteğiydi." demişti.

Stoltenberg, terörle mücadelenin NATO'nun yeni kuvvet yapısına da yansıdığını, DEAŞ gibi terör örgütleriyle, terörün tüm tezahür ve şekilleriyle mücadele edildiğini, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerle işbirliği yapıldığını, özel koordinatörün tüm bu çabalarda koordinasyon görevi bulunacağını aktarmıştı.