Küresel piyasalarda gözler ABD’nin enflasyon verilerine çevrildi

ABD 'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artsa da bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin gerilemeyi sürdürdüğü öngörülüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar dünya genelinde tedirginliğe neden olmayı sürdürürken, yoğunlaşan makroekonomik veri takvimi de yakından takip ediliyor.

Bununla birlikte, geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin de beklentileri aşması yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, dün akşam açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarında ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koydu.

Tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilen tutanaklarda, yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirdi.