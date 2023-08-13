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Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor! Herson bölgesine bombardıman: 7 ölü 20 yaralı

Ukrayna, Rusya’nın ülkenin güneyinde Herson şehrine bağlı iki köye yönelik bombalı saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 20:55 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 20:55
Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor! Herson bölgesine bombardıman: 7 ölü 20 yaralı

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Rusya'nın Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1'i bebek toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, "Teröristler sivilleri öldürmeyi asla kendi istekleri ile bırakmayacaklar. Teröristler güç kullanılarak durdurulmalı.

Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar" ifadelerini kullanarak, hayatını kaybedenler arasında Shyroka Balka köyünde bir çift ile 23 günlük bebeklerinin olduğunu aktardı.

Herson Valisi Oleksandr Prokudin yaptığı açıklamada ise, Herson bölgesinde yer alan Herson, Veletenske, Zolota Balka, Stanislav, Komyshany, Shyroka Balka'nın Rus saldırında hedef alındığını belirtti.

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