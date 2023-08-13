Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın gençken yazdığı mektup ortaya çıktı: Erkeklerle sevişmeyi hayal ediyorum





21 yaşında olan Barack Obama'nın, Kasım 1982'de Alex McNear'a yazdığı mektupta, "Eşcinsellik ilgili olarak, bunun kendini şimdiki zamandan uzaklaştırma girişimi, belki de dünyevi hayatın sonsuz maskaralığını sürdürmeyi reddetme olduğuna inandığımı söylemeliyim. Biliyorsun, erkeklerle her gün sevişiyorum ama hayal gücümde" ifadelerinin yer aldığı görüldü.