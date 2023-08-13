ABD’deki Hawaii yangınında erken uyarı skandalı: Sirenler çalmadı! Maui alevlere teslim oldu 89 kişi hayatını kaybetti!

Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green, "Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu." dedi.

BÖLGENİN SADECE YÜZDE 3'Ü ARANABİLDİ

Maui Polis Şefi John Pelletier ise yaşamını yitiren 89 kişiden sadece 2'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarını olabildiğince hızlı gerçekleştirmek istediklerini belirten Pelletier, "Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünü arayabildik." dedi.

ABD'DE SON 100 YILDA EN ÇOK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ORMAN YANGINI

İtfaiye yetkilisi Lori Moore- Merrell de Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtti.