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Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde alçak saldırı! Polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i canlı yayında yaktılar

Danimarka, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar sürmeye devam ediyor. İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun bir üyesi, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Polis korumasının eşliğinde gerçkeleştirilen alçak eylemi sosyal medya hesabından canlı yayınladılar.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 19:07 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 19:17
Danimarka’da Türk Büyükelçiliği önünde alçak saldırı! Polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim’i canlı yayında yaktılar

İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, bugün Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Aynı grup bu kez, Türkiye Büyükelçiliği önünde hain bir provokasyon gerçekleştirdi.



İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



HADSİZLİKLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Grup, 4 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın, 7 Ağustos'ta da Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, provokasyonlarını Kopenhag dışına da taşırken burada bazı Müslümanların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Provokasyonlar, 8 Ağustos'ta Türkiye, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçiliklerinin, 9 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde sürmüştü.



TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE ALÇAK SALDIRI
Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi.

İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun bir üyesi, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Grup, daha sonra Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan gruptakiler, bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

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