Lübnan ve Kuveyt’te LGBT terörüne geçit yok! Barbie filmi yasaklandı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.

Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten Murtaza, filmin gösterime girmemesi için Lübnan İçişleri Bakanlığı'na ilgili kararın gönderildiğini kaydetti.

KUVEYT'TE "BARBİE" VE "TALK TO ME" FİLMLERİ YASAKLANDI

Kuveyt makamlarının, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri korumak için "Barbie" ve "Talk to Me" adlı filmleri yasakladığı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini söyledi.

Komitenin toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları çerçevesinde söz konusu filmlerin vizyona girmesini yasaklandığını işaret eden Sabii sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komite filmin vizyona girmesine izin vermeden önce, rahatsız edici sahnelerin silinmesini istiyor. Film, toplumun değerleriyle uyuşmayan bir mesaj içerdiğinde ise vizyona girmesine yasak getirilir. Bu, halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film için geçerlidir."