Lübnan ve Kuveyt’te LGBT terörüne geçit yok! Barbie filmi yasaklandı

LGBT terörü tüm sapkınlığıyla çocukları hedef almayı sürdürüyor. Ünlü markalar ve dijital mecralarda bir çok şahıs ve kuruluş bu ahlaksızlığı pompalıyor.
LGBT terörü tüm sapkınlığıyla çocukları hedef almayı sürdürüyor. Ünlü markalar ve dijital mecralarda bir çok şahıs ve kuruluş bu ahlaksızlığı pompalıyor.
Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu rezillik, çocukların dünyasına girmek için de her türlü yolu deniyor.
Özellikle çocukların merakla takip ettiği çizgi film kanallarını hedeflerine kestiren sapkınlar kirli propagandayı açık açık pompalıyor.
Sapkın dayatma şimdi de çocukların ilgiyle takip ettiği "Barbie" ile gündemde. Tüm dünyada büyük ilgi uyandıran Barbie'nin yeni filminde LGBT'li sapkın oyuncular yer aldı.
Filmin yönetmeni filmde lezbiyen, gay ve transseksüel oyuncuların bilinçli olarak tercih edildiğini açıkladı. Greta Gerwig "Barbie evreninin kapılarını açıyoruz… Bu hikâyeyi LGBTQIA+ topluluğunu getirmeden anlatmamıza imkân yok. Mattel'in bugün var olan tüm farklı Barbie ve Ken'lerle yarattığı çeşitliliği temsil etmek bizim için önemliydi." dedi.
Lübnan, bu sapkınlığa geçit vermeyeceğini bildirdi.
Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan "Barbie" filmi hakkında yazılı açıklama yaptı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.
Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten Murtaza, filmin gösterime girmemesi için Lübnan İçişleri Bakanlığı'na ilgili kararın gönderildiğini kaydetti.
KUVEYT'TE "BARBİE" VE "TALK TO ME" FİLMLERİ YASAKLANDI
Kuveyt makamlarının, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri korumak için "Barbie" ve "Talk to Me" adlı filmleri yasakladığı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini söyledi.
Komitenin toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları çerçevesinde söz konusu filmlerin vizyona girmesini yasaklandığını işaret eden Sabii sözlerini şöyle sürdürdü:
"Komite filmin vizyona girmesine izin vermeden önce, rahatsız edici sahnelerin silinmesini istiyor. Film, toplumun değerleriyle uyuşmayan bir mesaj içerdiğinde ise vizyona girmesine yasak getirilir. Bu, halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film için geçerlidir."