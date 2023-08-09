ABD Başkanı Joe Biden’ı sosyal medyadan tehdit eden kişi FBI tarafından öldürüldü

Robertson'ın pazartesi günü sosyal medya hesabında Biden'ın Utah 'a geleceğini duyduğunu ve bir kamuflaj giysisi çıkarıp "M24 keskin nişancı tüfeğinin tozunu temizlemeyi" planladığını yazdığı da belirtildi.

Bunun üzerine harekete geçen FBI , sabah saatlerinde Robertson'ın evine baskın düzenledi. Baskın sırasında Robertson'un, ekipler tarafından tutuklanmak isterken vurularak öldürüldüğü belirtildi.





"SUİKAST İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Öte yandan yetkililer, Robertson'ın 2022 yılının eylül ayından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe, sonra Kamala!!!" ifadelerini kullandığı da aktardı.