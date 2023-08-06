Nijer’de on binlerce darbe destekçisi stadyumu doldurdu

Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından cuntaya desteğini göstermek isteyen on binlerce kişi ülkenin en büyük stadyumunu doldurdu.





Niamey'de darbe destekçileri, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin (CNSP) çağrısıyla, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) cuntaya verdiği sürenin dolmasına saatler kala General Seyni Kountche Stadyumu'nda toplandı. Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli stadyum tamamen dolarken CNSP üyeleri de gövde gösterisi yaptı, dakikalarca alkışlandı.