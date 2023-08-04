Nijerya Dışişleri Bakanlığı: Nijer’de son çare askeri müdahale

ECOWAS'ın Nijer'e verdiği sürenin daraldığına dikkati çeken Lamuwa, "Darbeciler, ECOWAS'ın taleplerini bu sürede yerine getirmezse askeri müdahale son çare olacak. Umuyoruz ki bu noktaya gelmeyiz." ifadesini kullandı.

Lamuwa, burada yaptığı açıklamada, Nijer'deki dar benin seyrinin değişmemesi halinde bunun ECOWAS'ın itibarına leke süreceğini belirtti.

ECOWAS ülkeleri Genel Kurmay Başkanları da Abuja'da yaptıkları toplantıda, Nijer'e olası bir askeri müdahale planını tamamladıklarını duyurmuştu.

CUNTAYA VERİLEN SÜRE DARALIYOR

ECOWAS, 30 Temmuz'da, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

NİJER'E ASKERİ MÜDAHALE İÇİN SENATODAN DESTEK İSTEDİ

Nijer'de ordunun yönetime el koymasının ardından çevre ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, senatoya "Nijer'deki Siyasi Durum" başlıklı bir mektup gönderdi. Tinubu mektubunda, "Nijer'de hükümetin devrilmesiyle sonuçlanan siyasi durumun ardından liderliğim altındaki Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) darbeyi bütünüyle kınadı ve barışı yeniden sağlamak amacıyla demokratik olarak seçilmiş hükümetin geri dönmesini istedi. Ülkedeki siyasi durum kapsamında Nijer ile tüm kara sınırlarının kapatılması, izlenmesi ve sınır sondaj tatbikatının yeniden etkinleştirilmesi, Nijer'e elektrik arzının kesilmesi, ECOWAS hükümlerinin uygulanması için uluslararası desteğin seferber edilmesi, Nijer'e ticari ve özel uçuşların işletilmesinin engellenmesi, Lagos ve doğu limanlarından Nijer'e geçişte mallara abluka uygulanması ve Nijer'deki askeri cuntaya karşı askeri müdahale için askeri yığınak ve personel konuşlandırması kararı verildi" ifadelerine yer verdi.