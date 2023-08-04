Nijer Cumhurbaşkanı Bazum, ABD ve uluslararası toplumdan yardım istedi! Wagner uyarısı: Süre daralıyor

Nijer Cumhurbaşkanı MuhammedBazum, Washington Post gazetesi için "Ülkem saldırı altında ve ben de esir alındım" başlıklı bir makale kaleme aldı.
Nijer'in, demokrasiyi yıkmaya çalışan askeri cuntanın saldırısı altında olduğuna dikkati çeken Bazum, kendisinin de keyfi şekilde esir alınan ve hapsedilen yüzlerce Nijerliden biri olduğunu yazdı.
Bazum, "Bu darbe girişimi Nijerliler için bir trajedi olsa da başarılı olması halinde sınırlarımızın çok ötesinde yıkıcı sonuçlar doğuracak."
değerlendirmesinde bulunarak, ABD ve tüm uluslararası toplumu, ülkesinde anayasal düzenin yeniden tesisine yardım etmeye çağırdı.