ABD’de yine ırkçılık vahşeti: 6 eski polisten siyahi 2 kişiye kanlı işkence itirafı

ŞOK TABANCASI KULLANARAK...

Polis memurlarının iki adamı şok tabancası kullanarak defalarca dövdüğü ve ırkçı hakaretlerde bulundukları, bir polis memurunun da Jenkins'e ateş açarak ağzından ve çenesinden yaraladığı ifade edildi.

POLİS MEMURLARINA TEPKİ

ABD'li avukat Darren J LaMarca ise olay hakkında, "Bu eski kolluk görevlileri, pek çok kişinin gurur ve onurla taktığı rozeti lekeleyen iğrenç ve ahlaksız şiddet eylemlerinde bulundular. Yeminlerini bozdular ve bizi korumaya yemin ettikleri birer suçlulara dönüştüler" dedi.

Başsavcı Merrick Garland de 6 eski polis memurunun 'kurbanlarına işkence yaptığını ve onlara tarif edilemez zararlar verdiğini' söyledi. Geçtiğimiz haziran ayında istifa eden ve kovulan 6 polis memurunun aynı olayla ilişkili olarak devlet suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN