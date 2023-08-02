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ABD Kongresi'nde saldırı alarmı: Bina tahliye edildi...

Son dakika haberleri... ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. Herhangi bir silah sesi duyulmadığı bildirilirken, binanın tahliye edildiği belirtildi. Polis ekipleri, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken arama yapıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 22:18 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 23:30
ABD Kongresi’nde saldırı alarmı: Bina tahliye edildi...

ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. Herhangi bir silah sesi duyulmadığı bildirilirken, binanın tahliye edildiği belirtildi. Polis ekipleri, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken arama yapıldığı öğrenildi.

ABD polisi tarafından yapılan açıklamada, "Memurlarımız, ilgili bir 911 çağrısına yanıt olarak Senato Ofis Binaları içinde ve çevresinde arama yapıyor. Araştırmamız devam ettiği için lütfen bölgeden uzak durun." denildi.

Açıklama, "Senato binasının içindeyseniz, muhtemel bir aktif tetikçi ihbarı alındığı için içerideki herkes olduğu yere sığınmalıdır. Şunu belirtmeliyiz ki elimizde doğrulanmış bir silah sesi raporu yok." ifadeleri kullandı.

ABD Kongre polisi, bir silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, içeride arama yapılıyor.

ABD medyasında yer alan habere göre ise, Senato'daki olay, büyük olasılıkla silahlı saldırgan değil, akıl sağlığı sorunu olan birinin gerçekleştirdiği bir eylem.

Ağustos tatili nedeniyle çoğu Kongre üyesi binada bulunmazken, az sayıda personelin binada olduğu biliniyor.

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