New York’ta sığınma evlerinin kapasitesi dolunca göçmenler sokakta kaldı

Otel önünde bekleyen yetişkinlere geçici bir yer bulmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse her gün yüzlerce sığınmacı gelmeye devam ettikçe New York lular bu manzaraları görmeye devam edebilir." ifadesi paylaşıldı.

"ARTIK YERİMİZ KALMADI" Açıklamada, "Geçen bahardan bu yana 93 binden fazla sığınmacı alım sistemimize girdi, çocuklara ve ailelere öncelik vererek gelenleri yerleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak artık yerimiz kalmadı." denildi.

Göçmenlere kalacak yer sağlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Adams, söz konusu kararın sığınma evlerinde kalan çocuklu ailelere yer açmak için alındığını, ulusal bir sorunun New York'un omuzlarına yüklenmesinin kabul edilemeyeceğini ve kentteki durumun sürdürülemez olduğunu belirtmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams , 20 Temmuz'da, yetişkin göçmenlere konut bulup kendilerine sağlanan sığınma evlerinden çıkmaları için 60 gün süre verileceğini açıklamıştı.





BELEDİYE, GÖÇMENLERİ BAŞKA ŞEHİRLERE YÖNLENDİRECEK BROŞÜR DAĞITACAK

Öte yandan belediye, Meksika sınırında göçmenlere New York'ta barınma ve hizmet garantisi olmadığı, yiyecek ve ulaşımın çok pahalı olduğu gibi bazı bilgileri içeren broşürler dağıtacak.

Broşürde "ABD'de nereye yerleşeceğinize karar verirken lütfen başka bir kenti değerlendirin." ibaresi yer alacak.

New York'a Nisan 2022'den bu yana gelen 90 binden fazla göçmenin en az 58 bini belediyenin himayesinde yaşıyor.