Nijer Başbakanından darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı!

Uluslararası bir toplantı için İtalya 'ya gittiğini, darbecilerin sınırları kapatması nedeniyle ülkesine dönemediğini belirten Mahamadou, Fransa 'da bulunduğunu aktardı.

Mahamadou, basına yaptığı açıklamada, Batı Afrika 'da demokrasinin savunulması gerektiğini vurgulayarak, darbecilere karşı uluslararası camiadan yardım istedi.

Mahamadou, darbeyle ilgili, "Bu bir felaket çünkü Nijer hassas bir ülke. 4 milyon kişi gıda sorunu yaşıyor ve ülkede 300 bin mülteci bulunuyor." dedi.

Mali, Burkina Faso ve Gine'de 2020'den beri yaşanan darbeleri hatırlatan Mahamadou, Nijer'deki darbe yönetiminin tanınması durumunda Batı Afrika'da demokrasinin tamamen tehlikeye gireceğini vurguladı.

Mahamadou, "Bu durum ECOWAS ülkeleri için bir hayatta kalma, uluslararası toplum için de güvenilirlik meselesidir. Nijer demokratik bir devlet olarak kalmalı." dedi.